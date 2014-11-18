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بالصور..قراصنة يغرمون شركة الكهرباء التركية 700 ألف دولار

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201411180741895أكدت مجموعة من قراصنة المعلومات، أنها نجحت في اختراق الموقع الإلكتروني الخاص بشركة الكهرباء التركية “تياس”، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي رداّ على قيام الشركة باقتلاع الآلاف من أشجار الزيتون في إحدى القرى.

وقالت مجموعة “ريد هاك” المعروفة بعمليات القرصنة السياسية لموقع “ديلي دوت”، إن قراصنتها تمكنوا من التلاعب بأنظمة الشركة، وكشفوا كلمات المرور لعامة الناس، الأمر الذي مكّنهم من حذف ملفات عديدة وفواتير بقيمة 700 ألف دولار، وأوضحت إن هدف القرصنة كان إثبات أن أنظمة شركة الكهرباء التركية ليست محصّنة، بل معرّضة للاختراق.

وعلى الرغم من نفي وزارة الطاقة التركية، وقوع عملية القرصنة، فإن “ريد هاك” نشرت عبر الإنترنت يؤكد حدوثها.

وفي تفاصيل الحادثة كما أوردها الموقع، فإن استهداف شركة الكهرباء التركية جاء كنوع من الاحتجاج البيئي، فمجموعة كولن التي تربطها علاقات قوية مع التركية، قامت باقتلاع 6 آلاف شجرة زيتون، بهدف بناء مركز لتوليد الطاقة في قرية إيجين، علماً أنها تشكل مصدر رزق لنحو 400 من السكان، وقد عمدت مجموعة كولن إلى تدمير الأشجار على رغم الاحتجاجات المحلية وطرح القضية أمام القضاء.

2014111807413ونقل موقع “ديلي دوت” عن أحد سكان القرية، قوله، “إن مجلس المدينة قرر وقف جميع الأعمال في الموقع بعد مرور 10 ساعات، لكن الوقت كان قد فات، وتمت إزالة الأشجار”.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة القرصنة “ريد هاك” أو “القرصنة الحمراء”، تعدّ إحدى أقدم مجموعات القرصنة لأهداف سياسية، وهي تتميز بتنظيمها وبصدقيتها، وقد سبق لها أن ساهمت في مساعدة الناشطين الأتراك المناهضين لحزب العدالة والتنمية.

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