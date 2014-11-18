جمعة: جاريدو طلب مني خوض نهائي الكونفدرالية.. ولكني لست مقيدا

طلب الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للأهلي من وائل جمعة مدير الكرة المشاركة مع المارد الأحمر في نهائي كأس الكونفدرالية أمام سيوي سبورت.

وشارك الصخرة في مران الأهلي يوم الثلاثاء، وأعجب المدرب الإسباني بمستوى مدير الكرة.

وهو ما دفع جاريدو للطلب من جمعة المشاركة في نهائي الكونفدرالية، خاصة مع الغيابات التي تضرب صفوف الفريق الأحمر.

وقال جمعة لـFilGoal.com: "يبدو أن مستواي في المران أعجب جاريدو، فطلب مني المشاركة في نهائي الكونفدرالية".

وتابع الصخرة "جاريدو كان يمزح معي لا أكثر، فأنا لست مقيدا في قائمة الأهلي في الكونفدرالية".

وأعلن جمعة اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الماضي.

ويلعب الأهلي مع سيوي سبورت في كوت ديفوار يوم 29 نوفمبر الجاري، قبل استضافته يوم السادس من ديسمبر.