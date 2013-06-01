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زواج دييجو فورلان مدنيا في 2 يوليو

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زواج دييجو فورلان مدنيا في 2 يوليو زواج دييجو فورلان مدنيا في 2 يوليو

يعتزم المهاجم الأوروجوائي دييجو فورلان الزواج مدنيا من مواطنته باز كاردوسو في الثاني من يوليو المقبل.

وذكرت صحيفة (الباييس) الأوروجوائية أن فورلان، لاعب إنترناسيونال البرازيلي، يعتزم الزواج من كاردوسو (22 عاما) بالكنيسة في 22 ديسمبر المقبل.

وكان فورلان قد أعلن في أبريل الماضي انه سيتزوج العام الجاري عبر "تويتر" الاجتماعية.

يشار إلى أن رفيقة فورلان تدرس الطب وهي من ضمن لاعبات منتخب هوكي الأراضي العشبية الأوروجوائي وتجمعها علاقة عاطفية باللاعب تم الإعلان عنها في ديسمبر الماضي حينما ظهرا في أحد ملاعب الجولف.

يذكر أن فورلان حينما كان مقيما بمدريد كان على علاقة عاطفية بالعارضة الأرجنتينية زايرا نارا، إلا أن تم إلغاء الزواج قبل 40 يوما من الموعد المقرر بقرار من اللاعب.

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