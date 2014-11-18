إزالة 36 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بسوهاج‎

قامت الوحدات المحلية لمركزي طهطا ودار السلام بسوهاج، تحت إشراف المهندس علاء ياسين سكرتير عام المحافظة، بالاشتراك مع مديرية الزراعة بسوهاج والإدارات الزراعية بالمراكز المختلفة وشرطة المسطحات المائية بالمحافظة وبتأمين من قوات أمن سوهاج ومعدات الوحدات المحلية، بعمل حملة مكبرة بالأمس أسفرت عن تنفيذ إزالات لعدد 36 حالة تعدي علي الاراضي الزراعية ، حيث تم إزالة عدد 34 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بناحية مركز طهطا وإزالة عدد 2 حالة تعدي علي الاراضي الزارعية ناحية مركز دار السلام.

وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج بشأن اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كافة التعديات الواقعة علي الأراضي الزراعية وقرارات إبراهيم محلب رئيس الوزراء وتوجيهات اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية .

وشدد المحافظ، علي ضرورة المتابعة المستمرة لظاهرة التعديات علي الأراضي الزراعية بسوهاج، وتكثيف الحملات بنواحي مراكز ومدن المحافظة، للقضاء علي تلك الظاهرة والحفاظ علي الرقعة الزراعية.