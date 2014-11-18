«الصيادلة»: بدء تدريب 180 صيدلي على أعمال مراكز المعلومات الدوائية 3 ديسمبر

قال الدكتور محمد عبداللطيف شريف، عضو مجلس نقابة الصيادلة، الثلاثاء، إن النقابة حددت الأربعاء الموافق 3 ديسمبر المقبل، لبدء تدريب 180 صيدلي من مختلف محافظات الجمهورية، على أعمال مراكز المعلومات الدوائية.

وأضاف «شريف» أنه سيتم تدريب عدد 3 صيادلة من كل مركز من مراكز المعلومات الدوائية التي أنشأتها النقابة، بالتعاون مع 60 مستشفى على مستوى جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن جدول التدريب تضمن 4 أيام للمحاضرات النظرية و4 للتدريب العملي.

وأوضح عضو مجلس النقابة أنه «تم الانتهاء من اختيار مجموعة الـ30 مدرب على مستوى الجمهورية، وسيتم استدعائهم لحضور التدريب مع المجموعة الأولى، على أن يشاركوا بفاعليه في المرحلة التالية لتدريب زملائهم على مستوى الجمهورية».

وأكد «شريف» أن بدء تدريب الصيادلة على أعمال مراكز معلومات الدوائية يعد من أهم الخطوات التي يتم اتخاذها في المشروع، كما أنها ستعجل بحصد ثمار مشروع الصيدلة الإكلينيكية.