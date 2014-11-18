إيران تكشف عن أحدث مروحية من إنتاجها باسم “سورنا”

أزيح الستار اليوم الثلاثاء، عن المروحية الإيرانية الأحدث “سورنا” في المعرض الدولي السابع للصناعات الجوية والفضائية الإيرانية في جزيرة كيش جنوب إيران.

وجرت مراسم إزاحة الستار عن المروحية “سورنا” برعاية مساعد الرئيس الإيراني للشؤون العلمية سورنا ستاري، ورئيس منظمة الصناعات الجوية منوجهر منطقي.

ونقلت وكالة فارس، عن المدير العام لشركة “بنها” أمير أحمد آبادي، حول خصائص هذه المروحية: إن مروحية “سورنا” تحمل 4 أفراد.

وأضاف، ان هذه المروحية التي تعمل بالنظام الهيدرولي والتحليق الى ارتفاع 14 الف قدم، تم تصنيعها بحيث تكون متناسبة مع الظروف الجوية في البلاد.

وأوضح المدير العام لشركة “بنها”، ان هذه المروحية تبلغ سرعتها 160 كيلومترا في الساعة وبامكانها التحليق لمسافة 650 كيلومترا وهي مسافة قابلة للزيادة.

وتم تصنيع “سورنا” بهكيلية كومبوزيت بالكامل بهدف تنفيذ الدوريات والتدريب على الطيران.

تصنيع طائرة نفاثة إقليمية

وقال رئيس منظمة الصناعات الجوية، إن الخبراء الإيرانيين يعكفون حالياً على عملية تصميم وصناعة طائرة نفاثة إقليمية، وأن المنظمة لديها إمكانية تصنيع طرازات متنوعة من الطائرات دون طيار في أقل من عامين.

وأضاف منطقي أن قطاع الطائرات والملاحة الجوية في طور التحول إلى صناعة محلية، بحيث بات يتم تصنيع الطائرات ذات الطاقة الاستيعابية (2 و4 و6و8 اشخاص)، كما أننا نمتلك قدرات جيدة بإنتاج الطائرات ذات 50 و60 راكباً.

وأوضح رئيس منظمة الصناعات الجوية، أن منظمة الصناعات الجوية لديها إمكانيات في مجال الصيانة الشاملة وتصليح المروحيات ومحركات الطيران، منوها الى نشاط 530 شركة علمية ايرانية في اطار وثيقة الملاحة الجوية، وان العائدات الصناعية بلغت 60 تريليون ريال (الدولار26000 ريال) العام الماضي.

وأكد منطقي، أن المنظمة تقوم بتصميم وصناعة المحركات التوربينية، مشيرا إلى دخول عملية صناعة المحركات ذات القدرة 10 إلى 15 ميغاواط حيز التنفيذ ابتداء من أواخر ديسمبر المقبل.