بالفيديو.. رئيس جامعة الأزهر: طلاب الإخوان خونة وبسببهم هقفل كل الكليات وهعتبرها سنة رسوب

قال -رئيس جامعة الأزهر- عبد الحي عزب إن طلاب الإخوان المسلمين في الجامعة يعملون على إظهار مصر دولة غير مستقرة، ويقومون بإرسال رسائل لمن يعملون معهم مفادها أن مصر بلد مولعة».

وتعهد، عزب بمعاقبة طلاب الإخوان الذين قاموا بحرق سيارته، مشددًا على أنه لن يتردد في اتخاذ أي قرار حتى لو تطلب إغلاق الكلية والجامعة واعتبار العام الحالي سنة رسوب لجميع الطلاب.

وقال رئيس جامعة الأزهر: «والله ما هعتقهم ولو قفلت الكلية والجامعة وهعتبر السنة عام رسوب ويبقوا يرحوا يبيعوا فجل».

وشدد، عزب خلال حديثه على اتهام طلاب الإخوان بالخيانة، مطالبا الطلاب بالإبلاغ عنهم حتي لايتم إغلاق الجامعة.

من جهة أخرى قال محمود الأزهري -المتحدث الرسمي لطلاب ضد الانقلاب- بجامعة الأزهر إن حرق سيارة عميد كلية طب الأسنان يأتي كرد فعل على تحويل الطلاب للمحاكمات العسكرية والاعتداء على الطالبات.

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