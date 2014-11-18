أخبار عاجلة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالفيديو.. رئيس جامعة الأزهر: طلاب الإخوان خونة وبسببهم هقفل كل الكليات وهعتبرها سنة رسوب

Google+ Print
بالفيديو.. رئيس جامعة الأزهر: طلاب الإخوان خونة وبسببهم هقفل كل الكليات وهعتبرها سنة رسوب بالفيديو.. رئيس جامعة الأزهر: طلاب الإخوان خونة وبسببهم هقفل كل الكليات وهعتبرها سنة رسوب

 

رئيس جامعة الأزهر

قال -رئيس جامعة الأزهر- عبد الحي عزب إن طلاب الإخوان المسلمين في الجامعة يعملون على إظهار دولة غير مستقرة، ويقومون بإرسال رسائل لمن يعملون معهم مفادها أن مصر بلد مولعة».

وتعهد، عزب بمعاقبة طلاب الإخوان الذين قاموا بحرق سيارته، مشددًا على أنه لن يتردد في اتخاذ أي قرار حتى لو تطلب إغلاق الكلية والجامعة واعتبار العام الحالي سنة رسوب لجميع الطلاب.

وقال رئيس جامعة الأزهر: «والله ما هعتقهم ولو قفلت الكلية والجامعة وهعتبر السنة عام رسوب ويبقوا يرحوا يبيعوا فجل».

وشدد، عزب خلال حديثه على اتهام طلاب الإخوان بالخيانة، مطالبا الطلاب بالإبلاغ عنهم حتي لايتم إغلاق الجامعة.

من جهة أخرى قال محمود الأزهري -المتحدث الرسمي لطلاب ضد الانقلاب- بجامعة الأزهر إن حرق سيارة عميد كلية طب الأسنان يأتي كرد فعل على تحويل الطلاب للمحاكمات العسكرية والاعتداء على الطالبات.

 

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر