رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي: عباس غير معني بالإرهاب

قال رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، يورام كوهين، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس “غير معني بالإرهاب ولا يدعم الإرهاب بشكل علني أو خفي”، مخالفا بذلك مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته افيغدور ليبرمان.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن كوهين قوله في اجتماع للجنة الخارجية والأمن البرلمانية الإسرائيلية ، اليوم الثلاثاء، أن “هناك أشخاصا في صفوف السكان الفلسطينيين قد يفسرون تصريحاته (عباس) وكأنها تضفي صبغة الشرعية على العنف”.

وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) هو جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي والمسؤول أيضا عن رصد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية.

ولفت كوهين إلى أن منفذ العملية الهجومية اليوم في القدس الغربية غسان وعدي ابو جمل “ليسا من ذوي السوابق الأمنية ولم يتدربا في إطار أي تنظيم تخريبي قبل ارتكاب الاعتداء”.

وقتل صباح الثلاثاء، 4 إسرائيليين، وأصيب 6 آخرون، بينهم شرطيان، في هجوم نفذه فلسطينيان من مدينة القدس الشرقية، على كنيس يهودي، بالقدس الغربية، قبل أن يُقتل منفذا الهجوم برصاص الأمن الإسرائيلي، بحسب الشرطة الإسرائيلية.

ودعا كوهين “أعضاء الكنيست إلى الامتناع عن زيارة الحرم القدسي الشريف في هذه الفترة الحساسة وكذلك عن تقديم مشاريع قوانين من شأنها تغيير الوضع القائم في المكان تجنبا لتحويل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي إلى نزاع ديني”.

وكان بذلك يشير إلى عدد من أعضاء الكنيست الإسرائيليين الذين قاموا في الأسابيع الأخيرة باقتحام المسجد الأقصى في القدس الشرقية وطرح مشاريع قوانين لتقسيم المسجد بين المسلمين واليهود وهو ما أدى إلى زيادة التوتر في مدينة القدس الشرقية.