قاتل أمريكي في الثمانين من عمره يحصل على تصريح زواج في السجن‎

قالت المتحدثة باسم إدارة السجون وإعادة التأهيل في كاليفورنيا إن القاتل تشارلز مانسون منح تصريح زواج وسيسمح له بإتمام مراسم الزفاف في السجن.

وقالت المتحدثة تيري ثورنتون إن مقاطعة كينجز بكاليفورنيا أصدرت تصريح الزواج لمانسون البالغ من العمر 80 عاما، ويقضي مانسون عقوبة السجن مدى الحياة في سجن ولاية كاليفورنيا بكوركوران، وأدار تشارلز ماسون مجموعة من الهاربين والمنبوذين معظمهم من الشباب والنساء لقتل سبعة أشخاص من بينهم الممثلة شارون تايت في عام 1969 فيما قال الإدعاء إنه جزء من خطة للتحريض على حرب عرقية.

وقالت ثورنتون إن قوانين ولاية كاليفورنيا تسمح للسجناء بالزواج في مراسم تقام غالبا في غرفة زيارة السجن الذي يقيمون به.

وأضافت المتحدثة إنه مع ذلك فإذا ما تزوج مانسون بالفعل فلن يسمح له بما يطلق عليه الزيارات الأسرية والتي تعني الإقامة ليلا وهو ما تطلق عليه الولايات الأخرى الزيارات الزوجية.

ومانسون غير مؤهل للزيارات الأسرية لأنه لم يتحدد له تاريخ لإطلاق سراح مشروط بعد، ولم تكشف ثورنتون عن اسم المرأة المدون في تصريح الزواج إلى جانب مانسون.