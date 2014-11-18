“العدالة الانتقالية”: سنعرض على مجلس الوزراء غدًا تصورًا حول اكتمال تقسيم الدوائر

صرح المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب بأنه سيتم عرض تصور خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بشأن قرب اكتمال مشروع قانون تقسيم الدوائر.

وقال الهنيدي – في تصريحات اليوم – إن مجلس الوزراء سيحدد خلال جلسته غدًا موضوع الترسيم الإداري الجديد للمحافظات، وأنه إذا تم اعتماد الترسيم، فبالتالي سيتأخر تقسيم الدوائر.

وأوضح الهنيدي أن مسألة اعتماد الترسيم الجديد للمحافظات سيترتب عليه تأخر الانتهاء من مشروع قانون تقسيم الدوائر من إسبوع إلى إسبوعين، وأن التعديل وفقا لهذا الوضع سيشمل من 4 إلى 5 محافظات.

ولفت إلى أن مشروع قانون تقسيم الدوائر تم إعداده وفقا للتقسيم الإداري القديم، وأنه في حالة عدم اعتماد ترسيم الحدود غدا فإن مشروع قانون تقسيم الدوائر يعتبر شبه جاهز للإصدار.

وحول ما نشرته بعض وسائل الإعلام لمسودة مزعومة لمشروع قانون تقسيم الدوائر، أكد الهنيدي أن ما نشر “خطأ”، وأنه لم يتم إرسال أي مسودة بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء.

أ ش أ