وزير الصناعة والتجارة : المرأة المصرية قادرة على مواجهة الإرهاب

أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية مشاركة المرأة في جميع القطاعات السياسية والاقتصادية, مشيرا إلى أن المرأة تلعب دورا رائدا في كافة المجتمعات المتقدمة , حيث أن لها دورا فعالا في نشر ثقافة التنوير وبناء مجتمع قادر على مواجهة كافة أشكال التطرف والإرهاب.

وقال عبد النور – خلال مؤتمر دعم سيدات الأعمال تحت عنوان”الضرورة والتحديات وطرق المضي قدما ” الذي تنظمه منظمة العمل الدولية بالتعاون مع اتحاد الصناعات اليوم الثلاثاء -”إنه بالرغم من وجود الكثير من التحديات التي تواجه سيدات الأعمال إلا أن الحكومة تولي اهتماما خاصا بحل العراقيل التي تواجه رائدات الأعمال في مصر .

وأضاف أن أهمية المؤتمر تنبع من عرض المنهجية التي تتبعها منظمة العمل الدولية لتنمية ريادة أعمال المرأة والارتقاء بأوضاع سيدات الأعمال في مصر, كما أن المرأة المصرية لها دور أساسي ومساو لدور الرجل في المجتمع, والمجتمع الذي يظلم حقوق المرأة هو مجتمع” أعرج” يقف على قدم واحدة يفقد فيها حلقة الوصل بين الأجيال القادمة باعتبارها الأم والأخت والموجه والمعلم .

وشدد عبد النور على أهمية الحوار الاجتماعي في تحقيق ممارسات عمل جيدة ساهمت في وضع مجموعة من السياسات الهامة التي ساعدت على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وبالأخص مجال العمل مما ساعد على حل العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية الهامة التي أصبحت تؤثر بشكل سلبي على المجتمع ككل.

من جانبه, أكد محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات أهمية دور المرأة في المجتمع بأكمله خاصة في مجال الأعمال والصناعة, مشيرا إلى أن الاتحاد لعب دورا هاما في دعم والحفاظ على حقوق المرأة العاملة من خلال إقرار دستور قوي قادر على حماية كافة حقوق المرأة العاملة.

وأشار إلى أن الدور الذي يلعبه الاتحاد بشكل مباشر في الحفاظ على كافة حقوق العاملة المصرية من خلال العمل كحلقة وصل بين العاملين سواء رجال أم نساء وبين مجتمع الأعمال , مؤكدا أن النساء العاملات يشكلن نسبة كبيرة من المجتمع المصري لايستهان بها ولذلك يجب احترام حقوقهن والعمل على تحقيق المساواة بين الرجال والنساء في كافة القطاعات الاقتصادية.

وكشف السويدي عن انشاء وحدة جديدة باتحاد الصناعات لدعم سيدات الأعمال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية التي قدمت الدعم الفني والمادي لإنشاء وتسيير هذه الوحدة خلال الفترة القادمة.

وقال “إن الأهداف الأساسية للوحدة هي توفير الدعم الفني والبرامج الفنية المناسبة لسيدات الأعمال الأعضاء باتحاد الصناعات, ورفع وعيهن بأهمية المشاركة بالعمل الاجتماعي, مما يساعد على تحسين الأداء الاقتصادي والمهني للسيدات الأعمال, كما تستهدف الوحدة إجراء العديد من الدراسات الميدانية عن التحديات التي تواجه ريادة أعمال المرأة المصرية ,وإعداد عدد من التقارير حول الوضع الراهن المتعلق, بشروط وأحوال عمل المرأة للوقوف على فرص رفع معدلات تشغيل المراة, وتحسين بيئة عملها.

ونوه السويدي بأن الإدارة ستقوم بتصميم وتنفيذ برامج تدريبية لفريق العمل التنفيذي بالغرف الصناعية ,والمنظمات المعنية بسيدات الأعمال حتى يتم بناء قدارتهم, وتزويدهم بالخبرات اللازمة التي تمكنهم من تقديم مساعدات مباشرة إلى سيدات الأعمال فى مصر وتوفير قاعدة الدعم الفني الممنوح لهم.

وأكد أهمية الاستعانة بالخبرات الدولية والإقليمية للاطلاع على افضل الممارسات العالمية في مجال مساعدة المرأة في نطاق ريادة الأعمال ,لافتا إلى ضرورة عقد هذه اللقاءات والمؤتمرات لبحث التحديات القانونية والتشريعية والاجتماعية التى قد تكون سببا فى تحجيم دور المرأة الاقتصادي , بالإضافة إلى عرض ومناقشة كيفية تقديم الدعم الفني للمؤسسات والجمعيات المعنية بسيدات الأعمال لمساعدتهم على مواجهه التحديات التي تحيط بالمرأة في مجال الأعمال .