مدير مدرسه بالإسكندريه يحتجز مراسلتى التحرير والدستور‎

قامت إدارة مدرسة الحسين بن على التابعه لادارة العامريه التعليميه، بإحتجاز الزميلتين المراسلتين بموقع وجريدة التحرير والدستور ومنعهما من اداء عملهما الصحفى فى الكشف عن بعض الامور المتعلقه بسير الحركه التعليميه بالمدرسه .

وكانتا الزميلتين هديل عصام المراسله ببوابة قناة التحرير وعزه احمد المراسلة بجريدة التحرير، قد ذهبا الى المدرسه لتصوير الاحوال التعليميه بالمدرسه وتفاجئوا بقيام ادارة المدرسه باحتجازهم وتفتيش اللاب توب الخاص بهن ومحو الذاكره الخاصه بكاميراتهن.

كما قامت ادارة المدرسه باجبارهن على التوقيع على محضر بعدم نشر اى تفاصيل عن الواقعه وقاموا بتهديدهن فى حالة مخالفة ذلك ، وقد صرحت عزه احمد ان هذة الطريقه اصبحت المعتاده من جميع المصالح والجهات فى التعامل مع اى مراسل صحفى بالاسكندريه حيث يتم منعهم من تادية عملهم بشكل طبيعى .