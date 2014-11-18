محافظ القاهرة: تسكين 25 أسرة بمدينة بدر بعد إخلاء منازلهم بالإباجية

يبدأ حي الخليفة غدًا الأربعاء في عملية إخلاء وهدم 63 عقارا يمثلون خطورة داهمة على سفح الجبل بمنطقة الإباجية بناء على توصيات اللجنة الهندسية العلمية التي شكلتها المحافظة والتي أكدت خطورة الموقف وضرورة البدء في أعمال الإخلاء والإزالة على الفور.

وأكد جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة أنه سيتم نقل الأسر التي سيتم هدم منازلهم إلى مدينة بدر فور الإخلاء حيث سيتم تسكين 25 أسرة بمدينة بدر كمرحلة أولى حفاظًا على أرواحهم على أن يتم تسكين باقي الأسر خلال أيام، مشيرًا إلى أن أجهزة المحافظة ستقوم بتوفير أتوبيسات لنقل الأهالي وسيارات لنقل منقولاتهم وأمتعتهم، وكذلك عدد من العمال للمساعدة في عملية النقل والتسكين.

وشدد المحافظ على رئيس حي الخليفة ضرورة الإسراع في عملية الإزالة للمنازل الخطرة، وتكليف مقاولي الحي بتمهيد المنطقة وإخلائها ورفع كافة المخلفات.

أ ش أ