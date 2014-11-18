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«قومي المرأة» ينظم مؤتمر حول دور المرأة في مكافحة الإرهاب

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«قومي المرأة» ينظم مؤتمر حول دور المرأة في مكافحة الإرهاب «قومي المرأة» ينظم مؤتمر حول دور المرأة في مكافحة الإرهاب

السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة

أوصى المشاركون في اجتماع المجلس القومي للمرأة، برئاسة السفيرة ميرفت تلاوي رئيس المجلس، بضرورة الإنتهاء من تعديل قانون المجلس والتي تقوم اللجنة التشريعية بتعديله وسيتم اعتماده في جلسته القادمة، وذلك بعد عرضه على أعضاء المجلس، كما تقوم اللجنة التشريعية حاليا بإدخال التعديلات المناسبة على القانون قبل عرضه على رئيس مجلس الوزراء.

ووافق المجلس في اجتماعه على المقترح المقدم من “لجنة المحافظات” بشأن تنظيم مؤتمر موسع حول”دور المرأة في مكافحة الإرهاب”، ويتم العمل حاليا على الإعداد للمؤتمر وتنفيذه قبل نهاية الشهر الجاري.

تم خلال الاجتماع وضع تصور عام لخطة عمل المجلس القادمة، والإنتهاء منها قبل نهاية العام على أن يقوم أعضاء المجلس بإرسال مقترحاتهم أولا بأول.

ويعمل المجلس حاليا على الإعداد للاجتماع الوزاري الأفريقي المقرر عقده بالقاهرة يومي 3-4 ديسمبر المقبل، وسوف تؤجل جميع الاجتماعات للجان الدائمة فيما عدا اللجان التشريعية، والمشاركة السياسية والإعلام.

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