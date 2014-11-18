«العمل الدولية»: العمل اللائق للمرأة في مصر وتونس يلعب دورًا محوريًا لتشجيعها‎

أكد يوسف القريوطي مدير منظمة العمل الدولية في شمال أفريقيا، أهمية مشروع “العمل اللائق للمرأة في مصر وتونس” الذي ترعاه الحكومة الفنلندية، حيث أن المشروع يلعب دورا محوريا في تشجيع المرأة للدخول لسوق العمل في مصر وتونس ويعد هذا مؤشرا إيجابيا للتحول الديمقراطي في البلدين.

وقال القريوطي – خلال المؤتمر الذي نظمته منظمة العمل الدولية بالتعاون مع اتحاد الصناعات اليوم الثلاثاء – إن الحكومة الفنلندية تقدم الدعم للحكومتين المصرية والتونسية لإدراكها للدور الفعال الذي تقوم به المرأة في كافة القطاعات الاقتصادية ,منوها بأن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرات المرأة المصرية للمشاركة في سوق العمل, وتحسين قدرات مؤسسات سوق العمل لمساندة النساء.

وأوضح أن المشروع ساهم في رفع الوعي المجتمعي, وتقديم معلومات أكثر لحل جميع العراقيل والمشكلات التي تواجه المرأة في سوق العمل, مما ساعد على زيادة فرص دخول المرأة إلى سوق العمل, بجانب تعزيز مهارات المرأة لزيادة قابلتيها للتوظيف.

وأشار القريوطي إلى أنه من المتوقع تحسين أوضاع النساء في مصر وتونس, مما يمكنهم من المشاركة في أسواق العمل والحوار الاجتماعي والدفاع عن حقوقه, فيما يخص معايير العمل الدولية , مشيدا بدور المنظمات المجتمعية في مصر والصناعية بقدرتها على زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل, وتعزيز قدرتها للدفاع عن حقوقها والمشاركة الفاعلة في الحوار الاجتماعي, حيث ساهمت مؤسسات سوق العمل في مصر بشكل كبير في توفير فرص العمل للمرأة .

ونوه القريوطي بأن الفئات المستهدفة من المشروع تبلغ 1600 سيدة من رائدات الأعمال في مصر, كما يعد شركاء المشروع من المستفيدين من خلال مختلف أنشطة تعزيز القدرات والدعم الفني المقدم من قبل المشروع .

يشارك في المشروع وزارة القوى العاملة المصرية والمنظمات النسائية الحكومية ومنظمة أصحاب الأعمال والأجهزة الإحصائية القومية والجامعات وغيرها من المؤسسات البحثية.