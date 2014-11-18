وزير الصناعة: مشروعات مشتركة مع مؤسسات التمويل الدولية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة

عقد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة جلسة مباحثات مع جين يونج كاى الرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حيث استعرض الجانبان فرص ومشروعات التعاون المستقبلي بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص ومؤسسة التمويل الدولية خاصة فيما يتعلق بتوفير برامج تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وقال عبد النور فى بيان للوزارة إن اللقاء تناول بحث إمكانية إنشاء مشروعات مشتركة بين المؤسسة والحكومة والقطاع الخاص في مصر خاصة فيما يتعلق بمشروعات فى مجال الصناعات الهندسية والغزل والنسيج والسيارات والجلود والمنتجات الزراعية بالإضافة إلى التعاون فى مجال التدريب الفنى والمهنى والتي تدعم الصادرات المصرية للاسواق الخارجية، مشيرًا إلى حرص الحكومة علي دعم كافة المشروعات التي تستهدف توفير فرص عمل جديدة أمام الشباب.

وأشار إلى أنه تم خلال اللقاء تطمين مسئولى المؤسسة بأن الأوضاع فى مصر تسير نحو الإستقرار وأن الوضع الإقتصادى يشهد تحسنا يوما بعد يوما،مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بتوفير كافة الضمانات اللازمة للمستثمرين سواء كانوا مصريين أو أجانب وأن إستثماراتهم تلقى كل الرعاية من الحكومة.

من جانبه أكد جين يونج كاى الرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حرص المؤسسة علي إنشاء مشروعات مشتركة مع الحكومة والقطاع الخاص في مصر خلال المرحلة المقبلة خاصة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تستوعب عمالة كثيفة فضلاً عن المشروعات الخاصة بتنمية سلاسل القيمة المضافة، مشيرًا إلى آن تطوير منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل محورًا أساسيًا لدعم عملية التنمية الاقتصادية في البلدان النامية.

أ ش أ