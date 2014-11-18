عبد الخالق: نعمل على إعداد قانون للتعليم العالى يتوافق مع المتغيرات التى طرأت على المجتمع

عقدت لجنة إعداد مشروع قانون التعليم العالي الجديد اجتماعًا اليوم “الثلاثاء” برئاسـة الوزير سيد عبد الخالق، وذلك بمقر الوزارة.

وعرض الوزير التوجهات العامة والملامح الرئيسية لمشروع القانون الموحد الذى يتضمن بابًا كاملاً للبحث العلمى بالإضافة إلى أبواب أخرى للعلاقة بين الجامعة والمجتمع والصناعة، والطلاب، والعاملين، والعلاقات الدولية، وتنظيم المستشفيات الجامعية والجامعات الخاصة والأهلية وقانون المعاهد العليا والتنظيم الخاص بالكليات التكنولوجية.

وأشار الوزير إلى ضرورة إعداد قانون تعليم عالى يتوافق مع المتغيرات التى طرأت على المجتمع، والتركيز على القواعد العامة على أن تترك التفصيلات للائحة التنفيذية للقانون، مؤكداً على استقلال الجامعات علمياً ومالياً وإدارياً، ودورها الفاعل فى تنمية مواردها واسثتمارها.

واستعرضت اللجنة الموقف الحالى للدرسات السابقة فى قانون التعليم العالى.. ووافقت على إعادة النظر فى تشكيل اللجان الفرعية المعاونة للجنة نظراً للتغيرات التى حدثت فى الفترة السابقة سواء فيما يتعلق برؤساء الجامعات أو بأعضاء اللجنة.

> كما وافقت اللجنة على وضع جدول زمنى لإخراج المسودة الأولى للقانون تمهيداً لطرحها على المجتمع الجامعى لتلقى ملاحظاتهم ومقترحاتهم.

وتم الاتفاق على استطلاع آراء الكافة سواء أعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم أو العاملين بالجامعات أو غير ذلك من مؤسسات الجامعة، وتجميع المقترحات من خلال رابط على موقع المجلس الأعلى للجامعات وموقع وزارة التعليم العالى سيتم الإعلان عنه قريبًا.

يشار إلى أن لجنة إعداد مشروع قانون التعليم العالى تضم فى عضويتها كلا من الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أحمد أمين حمزة رئيس جامعة المنصورة الأسبق،

والدكتور أحمد عبد الكريم سلامة نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث الأسبق، والدكتور صلاح الدين فوزى أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية حقوق المنصورة، و مجدى أحمد صالح أمين عام جامعة المنصورة السابق.

أ ش أ