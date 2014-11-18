أخبار عاجلة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

نوير: لن أتوج بالكرة الذهبية لأنني لا أصور دعايا ملابس داخلية

Google+ Print
نوير: لن أتوج بالكرة الذهبية لأنني لا أصور دعايا ملابس داخلية نوير: لن أتوج بالكرة الذهبية لأنني لا أصور دعايا ملابس داخلية

أكد الألماني مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ أنه ربما يواجه صعوبة في الفوز بالكرة الذهبية لأنه يركز فقط داخل الملعب ولا يذهب لتصوير إعلانات ملابس داخلية أو يعمل سفيرا لعلامة تجارية.

وفي حديث طويل لصحيفة كيكر تم سؤاله عن فرصه في الفوز بالكرة الذهبية في وجود رونالدو قال نوير "أنا رياضي لست سفيرا لعلامة تجارية بجانب أنني الحارس الأول لأديداس".

وأضاف "أنا لست من يقف ليصور إعلانات بالملابس الداخلية، أكره السجادة الحمراء وأفضل العشب الأخضر (يقصد ملعب الكرة) بدلا من ذلك.. أحس بشعور أفضل داخله وأحاول أن أطور نفسي".

وتابع "حراس المرمى لا يلفتوا نظر الجميع، ملخصات المباراة تظهر من سجل ومن صنع ولا تشير أبدا للتصديات، أقوم بمجهود صعب داخل الملعب لفعلها".

وقاد نوير منتخب بلاده ألمانيا للفوز بكأس العالم بعد أداء خيالي من حارس بايرن ميونيخ الذي بات بالتأكيد أفضل حارس في العالم بالوقت الحالي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع