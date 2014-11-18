نوير: لن أتوج بالكرة الذهبية لأنني لا أصور دعايا ملابس داخلية

أكد الألماني مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ أنه ربما يواجه صعوبة في الفوز بالكرة الذهبية لأنه يركز فقط داخل الملعب ولا يذهب لتصوير إعلانات ملابس داخلية أو يعمل سفيرا لعلامة تجارية.

وفي حديث طويل لصحيفة كيكر تم سؤاله عن فرصه في الفوز بالكرة الذهبية في وجود رونالدو قال نوير "أنا رياضي لست سفيرا لعلامة تجارية بجانب أنني الحارس الأول لأديداس".

وأضاف "أنا لست من يقف ليصور إعلانات بالملابس الداخلية، أكره السجادة الحمراء وأفضل العشب الأخضر (يقصد ملعب الكرة) بدلا من ذلك.. أحس بشعور أفضل داخله وأحاول أن أطور نفسي".

وتابع "حراس المرمى لا يلفتوا نظر الجميع، ملخصات المباراة تظهر من سجل ومن صنع ولا تشير أبدا للتصديات، أقوم بمجهود صعب داخل الملعب لفعلها".

وقاد نوير منتخب بلاده ألمانيا للفوز بكأس العالم بعد أداء خيالي من حارس بايرن ميونيخ الذي بات بالتأكيد أفضل حارس في العالم بالوقت الحالي.