ريال مدريد يعلن غياب مودريتش 3 أشهر للإصابة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني أن لوكا مودريتش لاعب وسط الفريق سيغيب عن صفوف الملكي لمدة تصل إلى 3 أشهر بعد إصابته في الفخذ مع منتخب بلاده كرواتيا.

وخرج مودريتش مصابا في مباراة كرواتيا وإيطاليا بتصفيات كأس الأمم الأوروبية 2018 يوم الأحد الماضي بعد إصابته في الفخذ.

وقال ريال مدريد في بيانه "في الدقيقة 28 من مباراة إيطاليا وكرواتيا طلب مودريتش التغيير بعد آلام في العضلات، الفحوصات أكدت أنها إصابة قوية".

وأضاف "ونظرا للتمزق الكامل في عضلات الفخذ الأيسر، مودريتش سيبتعد عن الملاعب لمدة 3 أشهر ولن يحتاج لإجراء جراحة".

بتلك الإصابة يفقد ريال مدريد خدمات مودريتش حتى فبراير المقبل على الأقل وهو ما يعني غيابه عن كأس العالم للأندية الشهر المقبل.