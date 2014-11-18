أخبار عاجلة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ريال مدريد يعلن غياب مودريتش 3 أشهر للإصابة

Google+ Print
ريال مدريد يعلن غياب مودريتش 3 أشهر للإصابة ريال مدريد يعلن غياب مودريتش 3 أشهر للإصابة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني أن لوكا مودريتش لاعب وسط الفريق سيغيب عن صفوف الملكي لمدة تصل إلى 3 أشهر بعد إصابته في الفخذ مع منتخب بلاده كرواتيا.

وخرج مودريتش مصابا في مباراة كرواتيا وإيطاليا بتصفيات كأس الأمم الأوروبية 2018 يوم الأحد الماضي بعد إصابته في الفخذ.

وقال ريال مدريد في بيانه "في الدقيقة 28 من مباراة إيطاليا وكرواتيا طلب مودريتش التغيير بعد آلام في العضلات، الفحوصات أكدت أنها إصابة قوية".

وأضاف "ونظرا للتمزق الكامل في عضلات الفخذ الأيسر، مودريتش سيبتعد عن الملاعب لمدة 3 أشهر ولن يحتاج لإجراء جراحة".

بتلك الإصابة يفقد ريال مدريد خدمات مودريتش حتى فبراير المقبل على الأقل وهو ما يعني غيابه عن كأس العالم للأندية الشهر المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع