روماريو: نيمار يستطيع أن يتفوق على ميسي

يرى المهاجم البرازيلي السابق روماريو أن مواطنه نيمار دا سيلفا يستطيع التفوق على زميله في برشلونة ليونيل ميسي في المستقبل.

وقال روماريو في حديث لرايفستا تريب "يمتلك كل شيء ليصبح أكبر من ميسي، الأخير بات بالفعل جزء من تاريخ كرة القدم، لكن نيمار يستطيع أن يصنع أشياء أفضل".

وأضاف "ميسي ربما لا يلعب في كأس العالم لينافس ويفز به مجددا، في المقابل نيمار مازال يمتلك 3 أو 4 آخرين للمشاركة والمنافسة".

وشارك نيمار مع منتخب بلاده لأول مرة في كأس العالم الماضي عندما حصلت البرازيل على المركز الرابع فيما خسر ميسي نهائي المونديال أمام ألمانيا.