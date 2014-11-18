صديقة دي بروين السابقة تعترف بخيانتها له مع كورتوا

اعترفت كارولين لاينن صديقة البلجيكي كيفن دي بروين لاعب فولفسبورج الألماني بخيانتها له مع زميله في المنتخب ثيبوا كورتوا حارس تشيلسي الإنجليزي.

وكانت الأزمة بدأت منذ عام ونصف تقريبا بعد أن اكتشف دي بروين خيانة صديقته له مع مواطنه كورتوا وهو ما تسبب في أزمة بين الثنائي أكدها المتحدث الرسمي للاتحاد البلجيكي لكرة القدم.

ووفقا لتقرير نشره "بليتشر ريبورت" فإن كارولين لاينن قررت كسر صمتها لتتحدث عن طبيعة الواقعة وتوضح لماذا فعلت ذلك.

ووفقا للتقرير فإن لاينن قد أكدت أنها صمتت لعدة أشهر بعد أن هدد والد دي بروين باللجوء للقضاء في حالة أن تحدثت عن الأمر.. لكن حديثه عن تلك القصة في كتابه هو ما جعلني أتكلم الآن.

وأضافت عام 2012 قام كيفن بخيانتي مع صديقتي لكنني أعطيته فرصة أخرى ولكن علاقتنا كانت قد تأثرت، سافرت لمدريد وسألته سلفا أن يأتي ولكن حدث أمرا لم يكن ينبغي وأن يحدث.

تلك الليلة عرض كورتوا ما لم يفعله كيفن طوال 3 سنوات، معه كنت أستطيع التحدث عن أي شيء حتى أنه حضر لي وجبة رائعة، ثم فكرت دي بروين خدعني فلماذا لا أفعل ذلك أيضا معه؟

ووفقا لتصريحات ستيفن فان لوك المتحدث بإسم الاتحاد البلجيكي فأن الأزمة بين اللاعبين قد انتهت وعادا أصدقاء من جديد.

وكان الثنائي كورتوا ودي بروين على ذمة تشيلسي في ذلك الوقت إلا أن الأول كان معارا لأتليتكو مدريد فيما كان يلعب دي بروين في فيردر بريمن على سبيل الإعارة أيضا.

يذكر أن تلك الواقعة ليست الأولى بين لاعبين من تشيلسي إذ سبقتها الحادثة الشهيرة التي كان بطلها الثلاثي جون تيري وزميله واين بريدج وزوجة الأخير.