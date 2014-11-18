ماسكيرانو: بيكيه يتعرض للانتقادات في مواقف غير عادلة

(إفي): صرح الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو لاعب برشلونة الإسباني، بأن زميله في الفريق جيرارد بيكيه يصبح واحدا من أفضل لاعبي العالم عندما يكون في حالة جيدة.

وفي تصريحات لإذاعة (أوندا ثيرو) نقلتها صحيفة (ماركا) على موقعها الإلكتروني يوم الثلاثاء، قال ماسيكرانو إن بيكيه يتم انتقاده في مواقف ليست عادلة، دون مزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

ومن ناحية أخرى، كشف ماسكيرانو أنه تحدث مع الإسباني رافائيل بنيتيز المدير الفني لنابولي، عن إمكانية الانضمام إلى النادي الإيطالي، ولكنه أكد عدم تلقيه لأي عرض رسمي من نابولي.

وفيما يتعلق بمواطنه وزميله في برشلونة ليونيل ميسي، قال ماسكيرانو: "مع مضي الأعوام تتضح لنا عظمة ميسي"، مبينا أن الأفضل على العالم أمثاله يتبعون نهجا مختلفا في التفكير.