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لبيب: الانتهاء من المخططات التفصيلية لـ561 قرية

  • مصر
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أعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، عن أنه تم الانتهاء من المخططات التفصيلية لعدد 561 قرية في 5 محافظات، هى: الشرقية والفيوم وسوهاج وقنا والأقصر، وسيتم عرضها في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب لاعتمادها، وذلك نظرا لعدم وجود مجالس شعبية في المحافظات في الوقت الراهن.

وأشار، في تصريحات صحفية له، الثلاثاء، إلى أن المخططات التي تم الانتهاء منها تتضمن 42 قرية بالشرقية و161 قرية بالفيوم و233 قرية بسوهاج و94 قرية بقنا و31 قرية بالأقصر.

وأضاف الوزير أن إعداد المخططات التفصيلية يساعد في الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي، ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة بالقرى، وتوطين الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم، وتحسين فرص المعيشة لمواطني القرى، من خلال المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها على أرضها.

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