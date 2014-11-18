وزير الدفاع يتفقد العملية التعليمية بمعاهد الجيش

واصل الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، يرافقه عدد من كبار قادة القوات المسلحة، الثلاثاء، جولاته التفقدية للمرور على المنشآت والمعاهد التعليمية التابعة للقوات المسلحة، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، وللتأكد من تنفيذ البرامج التدريبية المخطط لها لتنمية المهارات التكتيكية والقيادية للقادة والضباط المرشحين، لتولي الوظائف القيادية على مستوى الوحدات الفرعية الصغرى.

وأشاد «صبحي» بالجهد المبذول من الدارسين للارتقاء بمستوياتهم العلمية والقيادية وحرصهم على صقل مهاراتهم في العديد من المجالات العلمية والعسكرية والفكرية المعاصرة، مؤكدًا أن بناء الأجيال المتعاقبة من القادة والضباط المسلحين بالعلم هم الركيزة الأساسية لبناء قوات مسلحة قوية وعصرية قادرة على ملاحقة التطور العلمي والتكنولوجي المتسارع في كافة المجالات العسكرية والمدنية.

وأدار «صبحي» حوارًا مع الدارسيين وأعضاء هيئة التدريس، موضحا أن مصر تمر بمرحلة تحتاج إلى التكاتف والعمل وإنكار الذات، وأن ما تواجهه الدولة، وفي مقدمتها القوات المسلحة يدفع بنا جميعا إلى بذل المزيد من الجهد والإيمان بعدالة موقفنا نحو الدفاع عن أمن مصر القومي.

وشدد القائد العام على التحديات التي تواجه وطننا الغالي والإجراءت المطلوب اتخاذها، للتغلب عليها أيا كانت التضحيات، مؤكدا أن رجال القوات المسلحة قادرون بفضل الله ودعم الشعب المصرى على قهر كل مانع، وتخطى كل الصعاب لتظل مصر دائما قادرة على المضى قدما لتحقيق آمال وتطلعات شعبها.

وفي السياق نفسه، قام الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، يرافقه عدد من قادة القوات المسلحة، بزيارة كلية القادة والأركان لتفقد العملية التعليمية، وعقد لقاء مع الدارسيين وأعضاء هيئه التدريس، مؤكدا خلال اللقاء على دعم القيادة العامة للقوات المسلحة للمنظومة التعليمية في كافة المعاهد التعليمية، إلى جانب حرصها على التواصل معهم للارتقاء بإعداد أجيال قادرة على مواجهة التحديات لنصنع لمصر مستقبلا أكثر أمنا وريادة.