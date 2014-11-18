بالفيديو.. سائق «ميكروباص» الشرقية رفض دفع الفدية.. فحرقوا مصدر رزقه

قام مجهولون بمحافظة الشرقية بحرق سيارة «ميكروباص»،كانوا قد قاموا بسرقتها ومساومة مالكها على دفع فدية مالية قدرها 80 ألف جنيه مقابل استردادها، إلا أنه رفض، وقام بتحرير محضر بسرقة سيارته، على أمل استرد «مصدر رزقه».

كان ياسرمصطفى بلال – مالك السيارة وأحد مواطني قرية الصنافين التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية- اتصًالا هاتفيًا من أحد الجناة يساومه على دفع فدية 80 ألف جنيه وهو ما رفضة المواطن البسيط الذى أصر على الاستغاثة برجال الأمن، وقام بتحرير محضر بسرقة سيارته ،وذلك عقب تعرضه لحادث سطو مسلح من قبل 6 ملثمين حال خروجه من منزله داخل القرية للذهاب إلى عمله فى وردية بأحد المدارس بالقاهرة .

فوجىء ياسر بعد ركوبه سيارته الميكروباص،بـ 6 ملثمين يحملون الآسلحة الآلية فى وجهة، وأجبروه على النزول وتمكنوا من سرقة سيارته وفروا هاربين.

بعد مرور أيام أصبح الذهاب لمركز الشرطة عادة يومية يقوم بها ياسر على أمل استعادة مصدر رزقه «الميكروباص»، لكنه وجد مالا يسره من رجال المباحث حيث اعتادت اُذنه على «فوت علينا بكره»، وذات يوما بعد مرور ثلاثة أيام أخرى، تلقى اتصالا هاتفيا من الجناة يخبرونه بضرورة دفع الفدية وإلا سوف نحرق السيارة .

ذهب ياسر الى مركز الشرطة وأخبر رجال المباحث بما قاله له الجناة وكان رد رجال المباحث عليه «ما تقلقش روح وعربيتك تحت ايدينا وهنسمعك خبر حلو».. وكان الخبر الجميل الذى سمعه صاحب السيارة أن البلطجية أخبروه «تعالى على طريق قرية “السعديين” التابعة لدائرة المركز لتأخذ سيارتك»، وما به إلا يترك ما حوله ويتوجه لتلك الطريق ليجد سيارته والنيران مشتعله بها وسط ذهول الاهالى المارة لتصبح قطعة حديد.