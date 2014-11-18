محلب يؤكد ضرورة الاهتمام بجودة الطريق الدائري.. ويشدد: الدولة تدفع مليارات

شدد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الاهتمام بجودة الطريق الدائري وصيانته المستمرة، وكذلك الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة.

جاء ذلك خلال جولة رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء يرافقه المهندس هاني ضاحي وزير النقل واللواء سعد الجيوشي رئيس هيئة الطرق والكباري لتفقد أعمال تطوير الطريق الدائري، وتنفيذ أحد الطرق في المشروع القومي للطرق.

وتفقد المهندس محلب أعمال تطوير الطريق الدائري من تقاطع الأتوستراد وحتى طريق الاسماعيلية الصحراوي بطول 30 كيلومترا، حيث تم تنفيذ طريق داعم من أربع حارات يمينا ويسارا، لتخفيف الكثافات من على الطريق الدائري الرئيسي وتيسير الحركة.

وقد أكد اللواء سعد الجيوشي أن الطريق الداعم من ناحية اليمين جاهز للافتتاح بنهاية الشهر الحالي، كما قدم شرحا حول ما يتم تنفيذه من أعمال تطوير في مجمل الطريق الدائري.

وانتقل المهندس إبراهيم محلب بعد ذلك لزيارة الطريق الدائري الإقليمي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ وصلة من طريق السويس وحتى بلبيس، وقد أكد رئيس الوزراء على أن هذا الطريق سيسهم في تخفيف الكثافة المرورية في محافظات القاهرة الكبرى، كما سيسهم في الربط بين المدن الجديدة والتجمعات العمرانية ، وسيسهل حركة النقل والتجارة.وتفقد رئيس الوزراء خلال جولته أعمال تنفيذ مشروع ازدواج طريق النفق- عيون موسى بطول 35 كيلو مترا، وبتكلفة 128 مليون جنيه، حيث قام بعبور النفق في اتجاه مدينة السويس لتفقد أعمال التنفيذ.

وخلال عرضه للمشروع، أكد اللواء سعد سعد الجيوشي أنه سيتم الانتهاء من المشروع في منتصف أغسطس 2015، مشيرا الى أن هذا المشروع سيسهم في زيادة فرص الاستثمار بسيناء، والاستفادة من الثروات التعدينية بها، كما سيعمل على تنشيط السياحة وزيادة الدخل القومي، وتشجيع الأفراد على الخروج من الدلتا والاتجاه الى تعمير سيناء، مضيفا أن هذا المشروع مرحلة أولى من عدة مراحل في مشروع ازدواج طريق النفق- شرم الشيخ.وعرض اللواء سعد الجيوشي خطة الجودة للمشروع، مؤكدا أنه تم طرح خدمات الطريق ليتم تنفيذها مع الانتهاء من تنفيذ الطريق.

من جانبه، شدد المهندس إبراهيم محلب خلال حديثه مع المسئولين عن تنفيذ الطريق على ضرورة الاهتمام بتوقيتات الانتهاء من المشروع وجودة التنفيذ، مشيرا الى ضرورة أن يلتزم كل عامل بالحضور مبكرا إلى موقع المشروع .. مضيفا “نحن نريد تغييرا في السلوك، فالدولة تدفع مليارات في هذه المشروعات، وبالتالي يجب أن يكون هناك “كود أخلاق وانضباط” لهذه المشروعات”.

ووجه محلب المسئولين عن المشروع بضرورة الاهتمام باعاشة العاملين في الموقع وتوفير كل ما يلزمهم من احتياجات وخدمات.

وفي نهاية جولته في اتجاه مدينة السويس، قام رئيس الوزراء بزيارة الى منطقة مزارات عيون موسى التاريخية، حيث لاحظ وجود اهمال بالمنطقة، فأجرى اتصالين بكل من وزيري السياحة والآثار، وكلفهما بتطوير هذه المنطقة على الفور، خاصة وأن هناك عددا من السائحين يحرصون على زيارتها.كما التقى خلال الزيارة ببعض السائحين، حيث رحب بهم وأجرى معهم عدة حوارات للاطمئنان على توافر الرعاية والراحة لهم.

أ ش أ