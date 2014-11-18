وزير الدفاع يتفقد عددًا من المنشأت والمعاهد التعليمية التابعة للقوات المسلحة

واصل الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي يرافقه عدد من كبار قادة القوات المسلحة جولاته التفقدية للمرور على المنشآت والمعاهد التعليمية التابعة للقوات المسلحة للاطمئنان علي سير العملية التعليمية للتأكد من تنفيذ البرامج التدريبية المخطط لها لتنمية المهارات التكتيكية والقيادية للقادة والضباط المرشحين لتولي الوظائف القيادية علي مستوي الوحدات الفرعية الصغرى.

وأشاد القائد العام بالجهد المبذول من الدارسين للإرتقاء بمستوياتهم العلمية والقيادية وحرصهم علي صقل مهاراتهم فى العديد من المجالات العلمية والعسكرية والفكرية المعاصرة ، مؤكدا أن بناء الاجيال المتعاقبة من القادة والضباط المسلحين بالعلم هو الركيزة الاساسية لبناء قوات مسلحة قوية وعصرية قادرة على ملاحقة التطور العلمي والتكنولوجي المتسارع في كافة المجالات العسكرية والمدنية.

وأدار القائد العام حوارا مع الدارسين وأعضاء هيئة التدريس.. أوضح فيه أن مصر تمر بمرحلة تحتاج الى التكاتف والعمل وانكار الذات وان ما تواجهه الدولة وفي مقدمتها القوات المسلحة يدفع بنا جميعا الى بذل المزيد من الجهد والايمان بعدالة موقفنا نحو الدفاع عن أمن مصر القومى وشدد القائد العام على التحديات التى تواجه وطننا الغالى والإجراءت المطلوب إتخاذها للتغلب عليها أيا كانت التضحيات.

وأكد أن رجال القوات المسلحة قادرون بفضل الله ودعم الشعب المصرى على قهر كل مانع وتخطى كل الصعاب لتظل مصر دائما قادرة على المضى قدما لتحقيق آمال وتطلعات شعبها.

وفى ذات الإطار، قام الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة يرافقه عدد من قادة القوات المسلحة بزيارة كلية القادة والاركان لتفقد العملية التعليمية وعقد لقاء مع الدارسين وأعضاء هيئة التدريس وأكد خلال اللقاء على دعم القيادة العامة للقوات المسلحة للمنظومة العلمية فى كافة المعاهد التعليمية وحرصها على التواصل معهم للإرتقاء بإعداد أجيال قادرة على مواجهة التحديات لنصنع لمصر مستقبلا أكثر أمنا وريادة

أ ش أ