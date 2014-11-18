ضبط حاوية بميناء بورسعيد قادمة من المانيا بها سلاح أبيض

تمكنت مباحث الموانئ وإدارة الجمارك بميناء بورسعيد ، من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة البيضاء داخل حاوية تحتوي علي سلاح ابيض وخناجر وسيوف من المانيا لشركة gnco للاستيراد والتصدير ومقرها الاسكندرية تحمل بضائع متنوعة 40 قدم وذلك بالمستودع العام بميناء بورسعيد.

وتلقى مسئولو مباحث أمن الموانئ برئاسة العميد محمد القفاص وهيئة عمليات مواني بورسعيد برئاسة العميد محمد الالفي ، معلومة تفيد باستعداد إحدى الشركات المستوردة للبضائع والحاويات من المانيا من جلب كمية كبيرة من الأسلحة البيضاء، حيث تم رفع درجة الاستعداد بالميناء ضمن تعليمات وزير الداخلية بتشديد الرقابة على الصادرات والواردات عبر الموانئ وبتفتيش الحاوية بواسطة رجال الجمارك والمواني عثر بداخلها علي هذة الكميات .

وتم تحرير محضر بالواقعة واحالتها إلى نيابة ميناء بورسعيد.