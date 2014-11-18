حمدان بن محمد: الجميع شركاءً في الوصول إلى الرقم واحد

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي حملة التصويت لأفضل الخدمات الحكومية في دبي لعام 2014 والتي بدأت من أمس (الأثنين) 17 نوفمبر وتستمر حتى الأربعاء 3 ديسمبر 2014 عبر تطبيق برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية hbmpsg المتوفر على متجري أبل وأندرويد.

وقال سموه على هامش إطلاق الحملة التصويت "لا يمكن للجهات الحكومية أن تصل إلى الرقم واحد بمفردها، نحن بحاجة إلى المجتمع لمساندتنا في ذلك. إن بناء المدن من خلال الارتقاء بالخدمات الحكومية يتطلب المشاركة الفاعلة من الجميع، متعاملين كانوا أو موظفين، وبإطلاقنا لحملة التصويت نتيح مجالاً للجميع للمشاركة في الوصول إلى الرقم واحد ونمنح الجمهور الفرصة لبناء دبي، مدينة الريادة"

وبإطلاق حملة التصويت يمكن للجمهور من مواطني دولة الأمارات العربية المتحدة والمقيمين فيها والزائرين بالبدء بالتصويت على اثني عشرة مبادرة تم اطلاقها خلال عام 2014 لتحسين الخدمات الحكومية وهي المبادرات المرشحة للفوز في جائزة الجمهور ضمن جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية بدورتها الثانية.

ويهدف مركز نموذج دبي من خلال هذا التطبيق إلى إعطاء الجمهور فرصة للمشاركة برأيهم بالخدمات الحكومية وتحديد ما يضيف قيمة لهم ويساهم في إسعادهم. وتعتمد جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية على رأي فريق التحكيم الدولي ونتائج تصويت الجمهور في تحديد الجهات الحكومية الفائزة بجوائز المبادرات للعام الثاني على التوالي في بادرة إبداعية وغير مسبوقة لإشراك المتعاملين. والجدير بالذكر أن حملة التصويت لعام 2013 حصلت على خمسة وعشرين ألف صوت من الجمهور.

ويمكن لعموم الجمهور ماعدا موظفي حكومة دبي التصويت خلال الفترة من الأثنين 17 نوفمبر وحتى الأربعاء 3 ديسمبر 2014 عن طريق أربع خطوات رئيسية وسهلة تستغرق دقائق فقط تبدأ بتحميل التطبيق من متجر «أبل» أو «أندرويد» تحت اسم HbMPSG ثم إدخال رقم الهوية، ومشاهدة العروض التعريفية بكل خدمة، ومن ثم اختيار المبادرة الأحق بالفوز. ويتوافر التطبيق باللغتين العربية والانجليزية ليتيح للجمهور من مختلف الفئات المشاركة فيه.

وقد أعلن المركز في حفل خاص للمرشحين في 3 نوفمبر 2014 عن الخدمات الحكومية المرشحة للتصويت وهي: "التفتيش الأمني" لمؤسسة مطارات دبي، و"التعرفة الجمركية" لجمارك دبي، و"الشامل" لتراخيص، و"الكشك الذكي" لهيئة الطرق والمواصلات، و"تخليص المركبات الإلكتروني" لجمارك دبي، و"استريح" لهيئة كهرباء ومياه دبي، و"حياك" لهيئة الطرق والمواصلات، و"التخليص الجمركي" لجمارك دبي، و"أمنك بلمسة زر" للقيادة العامة لشرطة دبي، و"اشر" لهيئة كهرباء ومياه دبي، و"الترخيص المبدع" لهيئة الطرق والمواصلات، و"أسهل" لهيئة كهرباء ومياه دبي".

وحول بدء حملة التصويت، قال سعادة عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: "تعتمد جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية على أسلوب جديد في تقييم الخدمات العامة وهو تصويت الجمهور من متعاملي هذه الفئات من مواطنين ومقيمين لاختيار الخدمة الحكومية الأفضل للعام بهدف إشراكهم في عملية تقييم الخدمات ولتسليط الضوء على صوتهم وآرائهم التي تعتبر المؤشر الحقيقي لواقع الخدمات العامة ومدى التحسن فيها".

وقالت السيدة إيمان السويدي، مدير مركز نموذج دبي: "تحصل الجهة الفائزة بأكبر نسبة تصويت على جائزة الجمهور وتكرم باستحقاق رفع راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية لمدة عام كامل لحصولها على ثقة الجمهور ومساهمتها في إسعادهم. ويتم تداول راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية بين الجهات الفائزة سنوياً." والجدير بالذكر أن هيئة الطرق والمواصلات قد حصلت على جائزة الجمهور لعام 2013 واحتضنت راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية لمدة عام كامل، وستقوم الهيئة بتسليم الراية للجهة الحكومية الفائزة بالنصيب الأكبر من أصوات المتعاملين لعام 2014 في الحفل السنوي لبرنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية.

وتعتبر جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية أول وأرقى جائزة لتكريم الخدمات الحكومية في دبي وتمثل أهم محاور برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية وتعنى بتكريم أفضل مبادرات تحسين الخدمات الحكومية خلال العام وقنوات تقديم الخدمة ونسلط الضوء على الأفراد وفرق العمل .