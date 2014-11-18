البرلمان الإسباني يناقش الاعتراف بدولة فلسطين

يناقش البرلمان الإسباني، الثلاثاء، مقترحاً يطالب للمرة الأولى بالاعتراف بدولة فلسطين، وتتواصل المفاوضات بشأن المقترح المقدم من حزب العمال الاشتراكي الإسباني، القوة الرئيسية في المعارضة بالبلد الأوروبي، بين حكومة مدريد وباقي التكتلات السياسية في البرلمان.

ويرى الاشتراكيون أن اللحظة قد حانت من أجل الاعتراف بفلسطين ويذكرون في مسودة المقترح أن فلسطين تم الاعتراف بها في نهاية عام 2011 بواسطة منظمة الأمم المتحدة للفنون والعلوم «يونيسكو» وفي العام التالي حظيت باعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة كعضو مراقب.

وتم التعبير عن موقف الحكومة الإسبانية، من خلال وزير الخارجية خوسيه مانويل جارثيا-مارجايو ونائبة رئيس الوزراء، سورايا ساينث، بأن ثمة ضرورة لتعامل الاتحاد الأوروبي بشكل مشترك إزاء اتخاذ قرار بشأن الاعتراف بفلسطين كدولة.

وكانت ساينث قد شددت في تصريحات أدلت بها، الجمعة الماضية، على ضرورة التمسك بحل الدولتين، إلا أنها أوضحت أنه سيتوجب بحث الاعتراف بفلسطين إذا ظهر أن المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين «صعبة أو مستحيلة».

وقال مارجايو في بروكسل، الاثنين، إن «الوقت ينفد» إزاء عملية البحث عن حل للنزاع بالشرق الأوسط، مطالبا الاتحاد الأوروبي بالتعامل مع قضية الاعتراف بفلسطين كدولة.

وأضاف «لدينا شعور بأن الوقت ينفد، وأننا نقوم بالأمور بعجلة إزاء المهل الموضوعة، أو أن حل الدولتين سوف يكون من المستحيل تطبيقه بشكل عملي».