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بالصور.. حملة نظافة مكبرة بمدينة إطسا بالفيوم

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بالصور.. حملة نظافة مكبرة بمدينة إطسا بالفيوم بالصور.. حملة نظافة مكبرة بمدينة إطسا بالفيوم

نظم مشروع تشغيل الشباب فى النظافة والتوعية البيئية الممول من الصندوق الاجتماعى للتنمية والوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا صباح اليوم، حملة نظافة كبيرة فى كل مناطق مدينة اطسا بحضور محمود هاشم نائب رئيس المدينة وأسامة أحمد مدير المشروع.

و بدأت الحملة بمنطقة الشونية وتم رفع جميع أكوام القمامة،  ثم استمرت الحملة بمنطة السويقة وحى جمعية القران الكريم وانتهت فى نهاية مدينة اطسا بجوار المقابر وتم رفع القمامة هناك.

وقال اسامة احمد انه سعيد جدا بالتعاون مع مجلس المدينة، لحل مشكلة النظافة وقام بتوجيه الشكر لرئيس المدينة محمد سليمان ومحمود هاشم نائب رئيس المدينة الذى ارسل العديد من السيارات والمعدات لنجاح الحملة، و حضر منذ بداية الحملة وحتى النهاية.

وذكر ايضا ان قرية دفنو والعتامنة والصوافنة سيتم وضعها ضمن خطة حملات النظافة فى الفترات القادمة .

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