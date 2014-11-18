“القوى العاملة”: توفير 10 آلاف و766 فرصة عمل بملتقى التوظيف الثاني بالبحيرة

افتتحت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة يرافقها اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة اليوم الثلاثاء ملتقى التوظيف الثاني للشباب من حملة المؤهلات العليا والشهادات المتوسطة والعمالة الفنية والمتخصصة وبدون مؤهل، والمقام بالصالة المغطاة باستاد دمنهور الرياضي تحت رعاية وزارات القوى العاملة والشباب والرياضة والتجارة والصناعة ومحافظة البحيرة.

وأعلنت وزيرة القوى العاملة عن توفير 10 آلاف و766 فرصة عمل حقيقية تتراوح ما بين 8651 فرصة للمؤهلات المتوسطة أو بدون مؤهل، و2115 فرصة للمؤهلات العليا في جميع المجالات، والتخصصات للشباب قامت بطرحها 74 شركة استثمارية كبرى بنطاق المحافظة، والمحافظات المجاورة.

وأكدت الوزيرة خطة الوزارة بالتنسيق مع القطاع العام والخاص في توفير فرص عمل حقيقية للشباب في جميع التخصصات، بالإضافة إلى متابعة الشركات المعلنة عن الوظائف للتأكد من مصداقيتها .. مشيرة إلى تبنى الوزارة لخطة تطوير قائمة على دراسة السوق للإعلان عن تدريب الأيدي العاملة بمراكز التدريب على الوظائف والمهن التي يحتاجها سوق العمل.

من جانبه، أعلن المحافظ عن استمرار تنظيم الملتقى كل ثلاثة أشهر للتواصل بين الشباب والشركات الاستثمارية العارضة، مؤكدا حرص الدولة على توفير فرص عمل حقيقية للشباب بالتنسيق بين الوزارات المختلفة والشركات الاستثمارية الكبرى.

وأشار المحافظ إلى قيام المحافظة بالتوسع في إنشاء المناطق الصناعية مثل المناطق الصناعية بوادي النطرون، وحوش عيسى وإدكو، ورشيد ومنطقتي كفر الدوار والنوبارية، بالإضافة إلى إدخال تخصصات جديدة في المدارس الفنية مثل الفندقة وصناعة وإنشاء السفن بهدف توفير كوادر فنية مدربة لسوق العمل.

أ ش أ