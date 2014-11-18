كهرباء بالمنوفية: التيار الكهربائي لم يتأثر بانفجار قنبلة برج الضغط العالي ببركة السبع

أكد المهندس محمد عسل وكيل وزارة الكهرباء بالمنوفية، أن واقعة انفجار قنبلة أسفل عمود ضغط عالى بعزبة على أبو حسين بقرية جنزور مركز بركة السبع لم تحدث أي تلفيات بعمود الضغط العالى ولم تؤثر بأى شكل من الاشكال على التيار الكهربائى بمحافظتى المنوفية والغربية.

وأضاف فى تصريحات صحفية، أنه انتقل برفقة رئيس قطاع الخطوط بشركة نقل الكهرباء لمعاينة الواقعة وجارى إصلاح قاعدة العمود الخرسانية التى تأثرت بالانفجار من قبل رجال شركة النقل .

يذكر أنه وقع إنفجار عبوة بدائية الصنع فى الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء، اسفل برج ضغط عالى يربط بين محافظتى المنوفية والغربية فى قرية عزبة أبو حسين التابعة لقرية جنزور التابعة لمركز بركة السبع دون إصابات بشرية وتمكن خبراء المفرقعات من تفكيك قنبلة أخرى أخطر كانت موجودة على احد القواعد الخرسانية للبرج قبل انفجارها.