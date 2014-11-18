على خطى براد وأنجلينا..جورج وأمل سيتبنّيان طفلاً

يبدو أن النجم العالمي George Clooney وزوجته المحامية، اللبنانية الأصل، أمل علم الدين ،لا يستطيعان الانتظار أكثر لاختبار الأمومة والأبوة.

فعلى خطى الثنائي الشهير Angelina Jolie و Brad Pitt ، قرر George وأمل تبنّي طفل من بلد يعيش حالة حرب مثل سوريا.

وذكرت وسائل إعلام أجنبية أن الممثل الشهير وزوجته المحامية سيقومان بهذه الخطوة لتسليط الضوء على الأيتام في سوريا.

إضافة إلى كون George يرى أصدقاءه مثل: Cindy Crawford و Matt Damon وطبعاً Angelina Jolie و Brad Pitt لديهم أطفال، فيريد أن يكون مثلهم، بحسب مجلة " Woman's Day".

يُذكر أنّ أمل علم الدين وGeorge Clooney تزوجا في آواخر شهر أيلول واستمرّ الزفاف لـ4 أيّام، وانتهى بزواج مدنيّ في القصر البلدي لمدينة البندقية.