سفير مصر لدى برلين يحضر افتتاح «ليالي القاهرة» المقامة بمدينة شتوتجارت الألمانية

شارك السفير محمد حجازى، سفير مصر فى برلين فى افتتاح “ليالى القاهرة” وهى الاحتفالية التى أقامتها بلدية مدينة شتوتجارت بمناسبة مرور 36 عاماً على توقيع إتفاقية التوأمة بين مدينتى القاهرة وشتوتجارت عام 1978.

وحضر الاحتفال عمدة مدينة شتوتجارت فريتز كون وبمشاركة القنصل العام بفرانكفورت السفيرة إيمان محرم ووفد من محافظة القاهرة برئاسة نائبى المحافظ هما اللواء أحمد تيمور واللواء أحمد عبد الله وأمير دسوقى مدير مكتب محافظ القاهرة والمستشار الثقافى فى برلين أحمد فاروق غنيم و د. ابراهيم سمك استاذ الطاقة الشمسية الدولى وعضو المجلس العلمى الاستشاري للسيد الرئيس، كما حضر الاحتفالية لفيف من رجال الاعمال والمستثمرين الألمان والمصريين، وعدد من المنظمات الألمانية العاملة فى مصر ضمن نطاق تلك الشراكة، وعدد من الأكاديميين ورجال التعليم.

وذكرت وزارة الخارجية فى بيان لها اليوم الثلاثاء ان السفير طرح في كلمته فرص تطوير اتفاقية التوأمة بين المدينتين لتغطى الاحتياجات العلمية المطلوبة فى تخطيط وبناء المدن والتغلب على مشاكلها الراهنة وعلى رأسها المرور والتخطيط العمرانى والتخلص من النفايات الصلبة وتوليد الكهرباء بالطاقات الجديدة، لاسيما بعد القانون الذى سمح للقطاع الخاص بإنتاجها وغيرها من خطط تطوير العواصم وسبل التغلب على العشوائيات والتأهيل المهنى ضمن برامج تسمح بتشغيل الشباب والمرأة من خلال خلق فرص عمل ووظائف، وطرحت مفهوم تبادل العمالة الماهرة والمهندسين وإلحاقهم بالصناعات الألمانية بعد تأهيلهم فنياً ولغوياً وهو المشروع الجارى بحثه مع جامعة آخن الألمانية المعروفة والرائدة فى المجال الهندسى والفنى وإمكانيات تطبيق ذلك فى شتوتجارت لسد إحتياجات سوق العمل الألمانى وعودتهم لإفادة بلادهم بعد ذلك.

قدم السفير المصرى عرضاً لما حققه الاقتصاد المصرى من مكاسب مؤخراً تؤهله للخروج من الفترة الصعبة التى مر بها جراء التطورات السياسية الهامة فى البلاد وعبر ثورتين مجيدتين ودللت بعدد من المؤشرات الرقمية والمشروعات القومية الكبرى، والقرارت الاقتصادية الهامة كالرفع التدريجى للدعم وإصلاح المنظومة الضرائبية وتعزيز برامج الإسكان الشعبى ومفاهيم العدالة الاجتماعية.

أ ش أ