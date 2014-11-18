دفاع متهمي «روض الفرج» يطلب إعادة تشريح جثمان المجني عليه

طالب المحامي ” علي إسماعيل ” عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياَ بـ ” أحداث روض الفرج ” هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار ” صلاح رشدي ” التي تنظر القضية بإعادة تشريح جثمان ” إبراهيم سيد ” المجني عليه في الأحداث .

وأضاف إسماعيل بأنه يطالب أن يكون أحد أعضاء هيئة المحكمة ومجموعة من فريق الدفاع عن المتهمين من ضمن الحاضرين لعملية إعادة التشريح .

وتابع إسماعيل قائلا : في حالة تعذر ذلك الأمر ألتمس من المحكمة تكليف إدارة البحث الجنائي ببيان إذا ما كان للمجني عليه خصومة ثأرية سابقة من عدمه “.

وإلتمس محامي الدفاع عرض شهود الإثبات من الأول حتى السابع على الطب الشرعي لبيان ما بهم من إصابات وتاريخ حدوثها ومقارنة النتائج بأقوالهم سواء في محاضر تحقيقات النيابة العامة أو الشرطة أو حتى شهاداتهم أمام المحكمة .

وكانت النيابة وجهت إلى المتهمين وعددهم 80 على رأسهم المحامي ” ممدوح إسماعيل ” – هارب – عدد من الإتهامات من بينها القتل العمد والشروع فيه وتكدير السلم والأمن العام والانضمام إلى جماعة إرهابية وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة لإشتراكهم فى أحداث العنف بروض الفرج خلال أغسطس الماضى.