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استقالة مجلس نقابة جامعة السادات وفتح باب الترشح لمجلس جديد

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استقالة مجلس نقابة جامعة السادات وفتح باب الترشح لمجلس جديد استقالة مجلس نقابة جامعة السادات وفتح باب الترشح لمجلس جديد

جامعة مدينة السادات

عقدت نقابة العاملين بجامعة مدينة السادات اليوم الثلاثاء ، اجتماعاً للجمعية العمومية للنقابة بعد تقديم مجلس إدارة النقابة الحالى استقالته تهميدا لفتح باب الترشح لتشكيل مجلس إدارة جديد وإقامة حفل ختام أعمال مجلس النقابة الحالى.

وقدم الاستاذ نبيل ابو العزم رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين بجامعة مدينة السادات ، شهادات التقدير للدكتور صلاح البلال رئيس الجامعة و الدكتور عصام الدين متولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و الدكتور رفاعى ابراهيم رفاعى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث .

كما كرمت النقابة الدكتور جمال السيسى عميد كلية التربية و الدكتور مبارك حسانى عميد معهد الدراسات و البحوث البيئية و الدكتور خالد سعد زغلول عميد كلية الحقوق وكذلك العامل و الموظف المثالى بالجامعة و تكريم الجهات المتعاونة مع النقابة و تكريم مجلس ادارة النقابة المستقيل .

يذكر ان نقابة العاملين بالجامعة انشأت فى نهاية اكتوبر من عام 2013 ، ويتم تجديد مجلس النقابة كل عام بإختيار رئيس و10 اعضاء من الجمعية العمومية بالتوافق .

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