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لافروف: نأمل عدم تجاوز نقطة اللاعودة في علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي

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لافروف: نأمل عدم تجاوز نقطة اللاعودة في علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي لافروف: نأمل عدم تجاوز نقطة اللاعودة في علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي

سيرجي لافروف

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن أمله في عدم تجاوز روسيا والاتحاد الأوروبي نقطة اللاعودة في علاقاتهما.

وذكرت قناة “روسيا اليوم” أن لافروف أكد في جلسة لهيئة الرئاسة المشتركة لروسيا وبيلاروس في مينسك اليوم الثلاثاء أن موسكو كانت ومازالت تعتبر الاتحاد الأوروبي شريكا اقتصاديا كبيرا ومهما.

ودعا الوزير الروسي المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى بدء العمل على تشكيل فضاء اقتصادي وإنساني موحد من الأطلسي إلى المحيط الهادئ.

وقال لافروف إن موقف الاتحاد الأوروبي من الأزمة الأوكرانية واستخدامه معايير مزدوجة ومحاولاته الخاصة بتحميل الآخرين المسئولية عما يحدث وقيامه بفرض العقوبات – “كل ذلك يقوض الثقة والاستقرار في قارتنا”.

من جانبه أكد وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي أن ردود فعل موسكو ومينسك على سياسة العقوبات الغربية يجب أن تكون “مناسبة”، داعيا إلى إيجاد “حلول متوازنة”.

أ ش أ

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