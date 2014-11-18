ضبط ” سفاح ” يتم استئجاره للقتل بحوزته سلاح نارى بالمنوفية

تمكنت مباحث المنوفية اليوم الثلاثاء ، من ضبط رجب الشهير بالسفاح مسجل خطر فئة استئجار على القتل وبحوزته بندقية خرطوش وقطع حشيش خلال حملة أمنية بمدينة السادات تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة .

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من رئيس مباحث السادات بضبط رجب . ع . ا 64 سنة فلاح ومقيم المنطقة الحادية عشر ومسجل شقى خطر فئة استئجار على القتل وسرقات واتلاف وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12 و27 طلقة من ذات العيار و3 قطع حشيش و7 زجاجات بيرة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .