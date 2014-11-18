محافظ الجيزة: تدعيم مكاتب التموين بموظفين لسرعة إصدار البطاقات الذكية

قرر الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، تدعيم مكاتب التموين بعدد من المناطق التابعة للمحافظة، بموظفيين إداريين، للمعاونة في سرعة إستخراج بطاقات التموين الذكية لصرف الخبز ومواجهة الضغط وزيادة الإقبال عليها .

وقال المحافظ أنه سيتم إعادة توزيع حصص إسطونات الغاز في ضوء إمداد الغاز الطبيعي لمناطق سكنية تعتمد على إسطوانات الغاز متوفرة بالمستودعات، وتوفير حصص هذه المناطق للمناطق المحرومة والبعيدة عن المستودعات .

وقرر المحافظ تشديد الرقابة على مستودعات البوتاجاز بزمام المحافظة لمراقبة بيع الإسطوانات بالأسعار الرسمية والتجار التمونيين وأصحاب المخابز بعد تعدد شكاوى المواطنيين منهم .

جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمع المحافظ مع أهالى مركز ومدينة أوسيم أمس أستمع خلاله إلى مشاكلهم وطلباتهم بحضور اللواء أسامة شمعه نائب المحافظ, و جمال الريس رئيس مركز ومدينة أوسيم و حفظى صادق مدير مديرية التموين بالجيزة .

و أكد المحافظ خلال اللقاء ان اوسيم من بين المناطق التى سيتم تدعيم مكاتب التموين بها وأنه سيتم معاينة عدداً من الأماكن المتاحة بقرية نابت التابعة لانشاء مركز شباب و جمعية زراعية تخدم أهالى القرية و ذلك بعد تقديم المواطنين بطلبات لذلك نظراً لعدم وجود مركز شباب أو جمعية زراعية بالقرية.