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بسكوت الوردات الهش خطوة بخطوة بالصور

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بسكوت الوردات الهش خطوة بخطوة بالصور بسكوت الوردات الهش خطوة بخطوة بالصور

الثلاثاء 18-11-2014 09:49

تقدم الطاهية منال عبيدة وصفة بسكوت الوردات الهش والشهي خطوة بخطوة خصيصا لمطبخ "سيدتي.نت" 

 

 

المقادير:

175 غم زبدة بحرارة الغرفة

40 غم سكر ناعم

ملعقة صغيرة فانيلا

175 غم طحين

40 غم نشا

 

طريقة التحضير:

1.  تخفق الزبدة والسكر لينعم الخليط ويصبح كالكريما

2.  تضاف الفانيلا

3. تخلط المقادير الجافة وتنخل فوق الزبدة

4. تحرك لتختلط وتوضع في كيس الكريما 

5. يضغط على الكيس للخروج بشكل وردات تصف متباعدة على صينية مبطنة بورق خبز ويفضل ان يكون حجمها صغيرا لكي لا تصبح كبيرة بعد الخبز

6. تخبز حوالي 12 دقيقة على 180 وتترك لتبرد على سلك معدني

7.  تزين بالشوكولاتة المذابة أو بالمربي والفارسميلا

 

 

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