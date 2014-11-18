قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم منزل منفذي عملية القدس في “جبل المكبر”

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزل منفذي عملية القدس الشهيدين غسان وعدي أبو جمل في قرية جبل المكبر بجنوب شرق مدينة القدس.

وذكرت قناة “القدس” الفلسطينية صباح اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، يتوعد بالرد على عملية القدس ويستدعي قادة أجهزته الأمنية لعقد مشاورات عاجلة، مشيرة إلى أن وزير الأمن الإسرائيلي حمل حركة “حماس” والحركة الإسلامية بالداخل مسئولية عملية القدس.

وأضافت القناة أن الحراك الشبابي المقدسي، دعا إلى تشكيل لجان شعبية في كافة مناطق القدس المحتلة لحماية أهالي المدينة من اعتداءات المستوطنين.

ومن جانب آخر، نقلت قناة “القدس” عن القناة الإسرائيلية السابعة أن الجيش الإسرائيلي يلاحق مقاوم فلسطيني أطلق النار على آلية عسكرية قرب نابلس بالضفة الغربية.

يذكر أن خمسة مستوطنين قتلوا، كما أصيب 11 آخرين بجروح خلال هجوم شنه شخصان واستشهدا بالرصاص واستهدف فجر اليوم كنيسا يهوديا قرب مستوطنة “راموت” في حي “هار نوف” لليهود المتدينين غربي القدس المحتلة.

أ ش أ