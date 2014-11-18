تجديد انتخاب عالم أزهري مصري مفتيًا عامًا لأستراليا للمرة الثانية بالإجماع

قرر مجلس الأئمة الفدرالي الأسترالي، في دورته الثامنة، في بيان له، اليوم، تجديد ولاية العالم الأزهري المصري الدكتور إبراهيم أبو محمد، بالإجماع، مفتياً للقارة الأسترالية لثلاثة أعوام تالية بدء من تاريخ انعقاد هذه الدورة، وأثنى المجلس على الأداء المتميز والجهود العظيمة والإنجازات الكبيرة التي حققها داخليا وخارجيا خلال فترته الأولى.

يذكر أن المفكر الإسلامي الدكتور إبراهيم أبو محمد، ولد في قرية بنوفر، إحدى قرى مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وحفظ القرآن الكريم في صغره وأتم دراسته الأزهرية بمدينة طنطا.. وحصل على شهادة الليسانس من كلية الدراسات العربية والإسلامية جامعة الأزهر عام 1974م، ثم حصل على ليسانس آخر من كلية أصول الدين قسم الدعوة والثقافة الإسلامية جامعة الأزهر عام 1976م، وفي نفس العام تم اختياره سكرتيرًا للتحرير بمجلة الأزهر، وفي سنة 1983م، أعدَّ رسالته للماجستير عن القضاء، ثم أعدّ أطروحته للدكتوراه وموضوعها “منهج الإسلام في تحقيق الأمن”، وحصل بها على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى من كلية أصول الدين جامعة الأزهر 1987م. ودرَّس مادة الفكر الإسلامي في أكثر من جامعة.

سافر الدكتور إبراهيم نهاية عام 1996م إلى أستراليا وعمل مستشارًا للاتحاد الإسلامى الفيدرالى في أستراليا، ومستشار مؤسسة MCCA للاستثمار والتنمية بأستراليا، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الأسترالية للثقافة الإسلامية، ورئيس إذاعة القرآن الكريم في أستراليا، وهو عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، وعضو اتحاد الكتاب الأفروآسيوي، وعضو اللجنة التنفيذية للرابطة العالمية لخريجي جامعة الأزهر، وممثل لأستراليا والأمريكتين في رابطة خريجي جامعة الأزهر، وعضو لجنة العلاقات الخارجية برابطة الجامعات الإسلامية، أسَّس مع آخرين المؤسسة الأسترالية للثقافة الإسلامية، وأسس مع آخرين أيضًا إذاعة القرآن الكريم وهى إذاعة تبث برامجها منذ أكثر من عشرين عاما على مدار 24 ساعة منذ بدأت وحتى الآن، كما أسس مركزا للمعاقين المسلمين ويسمى MY Home.

ألقى مجموعة من المحاضرات عن الثقافة الإسلامية في البرلمان الأسترالى وكان هذا الحدث لأول مرة في تاريخ استراليا، كما شارك في العديد من الندوات والمؤتمرات العالمية المتخصصة، وله عدة كتب منشورة ومترجمة إلى عدد من اللغات الأجنبية منها: المرأة بين حضارتين، الشرق والغرب حوار لا مواجهة، المكون المعرفي ودوره في حوار الحضارات، دعوة للـتفكير، دعوة للتأمل، “من أنت؟” بالإضافة إلى مئات المقالات والمحاضرات في الفكر الإسلامي الموثقة والمسجلة إذاعيا وفضائيا.

وتم اختياره مؤخراً ضمن 50 شخصية من العلماء والسياسيين والمفكرين والأدباء الأكثر تأثيرا في المجتمع الأسترالي، وكان ترتيبه السابع في هذه القائمة.