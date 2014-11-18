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عادل لبيب : الإنتهاء من المخططات التفصيلية لـ561 قرية في 5 محافظات

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عادل لبيب : الإنتهاء من المخططات التفصيلية لـ561 قرية في 5 محافظات عادل لبيب : الإنتهاء من المخططات التفصيلية لـ561 قرية في 5 محافظات

اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية

أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، انه تم الإنتهاء من المخططات التفصيلية لـ561 قرية، في 5 محافظات هي “الشرقية، والفيوم، وسوهاج، وقنا، والأقصر”، وسيتم عرضها في اجتماع قادم لمجلس الوزراء برئاسة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها، نظراً لعدم وجود مجالس شعبية في المحافظات في الوقت الراهن.

ولفت لبيب إلى ان المخططات التي تم الإنتهاء منها تتضمن 42 قرية بالشرقية، و161 قرية بالفيوم، و233 قرية بسوهاج، و94 قرية بقنا، و31 قرية بالأقصر، مشيراً إلى ان اعداد المخططات التفصيلية يساعد في الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي، ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة بالقرى وتوطين الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم وتحسين فرص المعيشة لمواطني القرى من خلال المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها علي أرضها.

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