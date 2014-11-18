وزير الداخلية: مستعدون لإجهاض دعوات التخريب في ٢٨ نوفمبر

أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن كافة أجهزة الوزارة مستعدة لإجهاض دعوات العناصر المتطرفة للتعدى على الممتلكات العامة والخاصة يوم ٢٨ نوفمبر.

وقال وزير الداخلية – فى تصريحات له خلال وضع حجر الأساس لمشروع المدينة التكتيكية للقتال – إن قوات الأمن بالتعاون مع القوات المسلحة ستقوم بتأمين كافة المحاور الرئيسية بالبلاد، مشددًا على أن هناك محاولة للخروج عن القانون .

وأضاف الوزير، ردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه لايوجد حركة تنقلات فى الوقت الحالى، لافتا إلى وجود عدد من القيادات سيتم تغييرهم خلال الشهرين المقبلين لبلوغهم سن التقاعد، وشدد فى الوقت نفسه على أن من يثبت تقصيره من القيادات أو كافة الرتب داخل الوزارة يتم تغييره على الفور دون الانتظار لحركة التنقلات.

وحول الأوضاع الأمنية فى سيناء ..أكد الوزير أن الأوضاع الأمنية فى سيناء فى تطور مستمر وأن رجال الشرطة والقوات المسلحة يواصلون حملاتهم الموسعة لدحر الاٍرهاب واقتلاع جذوره ليس فى سيناء وحده ولكن فى كافة أنحاء الجمهورية.

وأعرب وزير الداخلية عن تقديره لدور قوات الأمن المركزى التى تحملت الكثير خلال المرحلة الماضية، مطالبا إياهم بالمزيد من التدريب والجهد لحفظ الأمن واستقرار المواطن المصرى والحفاظ على مقدرات الوطن.

ومن جانبه، أكد اللواء مدحت المنشاوي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة أن رجال الشرطة عازمون على الاستمرار فى التضحية بالغالي والنفيس من أجل تحقيق الأمان فى الشارع المصرى بما يكفل ضمان استكمال خارطة الطريق التى جاءت بإرادة ملايين المصريين.

أ ش أ