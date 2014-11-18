سامح شكري يلتقى وزير خارجية السعودية في باريس

​ التقى سامح شكري وزير الخارجية بالامير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية في باريس، وذلك في إطار جولة أوروبية يقوم بها الوزير شكري تشمل لندن التي يلتقي بها اليوم ١٨ نوفمبر بجون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة لبحث تطورات القضية الفلسطينية، ثم يغادر الي كوبنهاجن لحضور فعاليات منتدى الشراكة الوزاري رفيع المستوى حول الصومال خلال يومي 19 و20 نوفمبر 2014.

و تناول الوزير شكري والامير سعود الفيصل العلاقات الثنائية وسبل تطويرها. كنا تبادلا الرأي وتشاورا خلال لقائهما في باريس حول عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهمية بالنسبة للبدين وفي مقدمتها تطورات الأوضاع الإقليمية وفي المنطقة العربية بشكل خاص، حيث تم التشاور حول الاوضاع في العراق وأهمية مشاركة كافة القوي الوطنية العراقية في إطار العملية السياسية بغض النظر عن الانتماءات الدينية او الأثنية او الطائفية، كما تم تناول تطورات الازمة السورية وسبل تجنيب الشعب السوري الشقيق عملية سفك دماء الأبرياء منه المستمرة والحفاظ علي وحدة وسلامة أراضيه وتحقيق تطلعاته في الحرية والديمقراطية والاستقرار.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية ان الوزيرين تناولا ايضا بشكل مفصل الأوضاع السياسية والأمنية في كل من ليبيا واليمن والجهود المبذولة لاستعادة الامن والاستقرار فيهما، فضلا عن تناول الجهود الاقليمية والدولية لمواجهة ظاهرة الإرهاب.

كما بحث الوزير شكري والأمير سعود الفيصل تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في القدس الشرقية في ظل السياسات الإسرائيلية التصعيدية هناك، فضلا عن جهود اعادة إعمار قطاع غزة.