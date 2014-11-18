وزير التربية والتعليم: الشفافية هي منهجنا.. ومصلحة الوطن وأبنائي الطلاب هي الأهم

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر أن الشفافية هي نهجه في التعامل مع ملفات التعليم كافة وأنه حريص على اطلاع الرأي العام بكل صغيرة وكبيرة.

وقال أبو النصر اليوم الثلاثاء – إن الشفافية هي نهج الوزارة في التعامل مع جميع ملفات التعليم بدءا من ملف تعيين 30 ألف معلم ومرورا بما يحدث داخل أروقة المدارس.

وأضاف الوزير، “ليس لدينا ما نخافه أو نخفيه.. ليست لدي حسابات أو توازنات مع أحد سوى مصلحة الوطن العليا ومصلحة ابنائي الطلاب”، معتبرًا أن الشفافية التي تنتهجها الوزارة كانت سببا في الهجوم الظالم علينا في بعض الأحيان.

وتابع، “نحن أول من أعلن عن حالات الوفاة التي حدثت مؤخرًا بين الطلاب.. اتخذنا فيها إجراءات حازمة وحاسمة”.

وأضاف، “كرسي الوزارة لا يشغل بالي بقدر مصلحة أبنائي من الطلاب لانهم هم حاضر مصر ومستقبلها”.

وقال، “يجب علينا أن لا نتصيد الأخطاء كما تذكر أن هناك سلبيات يجب أن تذكر ما تم فيها من اجراءات حازمة، كما يجب أن تذكر أيضًا أن هناك إيجابيات”.

وفيما يخص بمسابقة تعيين 30 ألف معلم، أكد أبو النصر أن الموضوع يتم بمنتهى الشفافية لأن أجهزة الحاسب الآلي التي تتعامل مع الموضوع لا تتعامل مع أسماء بل تتعامل مع الرقم القومي دون معرفة أي أسماء.

وأضاف أن امتحانات المتقدمين لشغل الوظائف تتم بسهولة ويسر وأن ما يشاع عن تسريب امتحاناتهم هو محض افتراء وكذب.

وأكد أبو النصر أن هناك خطوات ملموسة تحققت فى سبيل نهضة العملية التعليمية وأن هناك مبادرات وجهودًا مبكرة تمت فى سبيل تنفيذ برامج الخطة الاستراتيجية القومية للتعليم قبل الجامعى فى مصر 2014 – 2030.

وقال إن الوزارة عملت جاهدة على وضع حلول غير تقليدية للتحديات التى تعرقل المسيرة التعليمية.

وأضاف أن هذه الجهود تتلخص فى بناء وصيانة المبانى المدرسية ودعم الأنشطة المدرسية وتطوير رياض الأطفال والتعليم الأساسى؛ الابتدائى، والإعدادى والتعليم الثانوى العام والثانوى الفنى وتطوير المناهج التعليمية وتطوير التعليم المجتمعى والاستخدام الفعلى لتكنولوجيا التعليم ورعاية الموهوبين والفائقين والتنمية المهنية وإدارة الموارد البشرية ومحو الأمية والمتابعة والتقويم والتغذية المدرسية.

وفيما يتعلق بالمناهج، أكد الوزير أن المناهج كان لها الحظ الأوفر والنصيب الأكبر من التطوير الذى يهدف إلى تطوير المناهج القائمة وتأليف وتحديث مناهج جديدة لجميع المراحل التعليمية العام والفنى، وتدريس مواد تدعو إلى مكارم الأخلاق والمواطنة ونبذ العنف وعدم التحرش أو استخدام العنف ضد المرأة.

وقال إنه تمت مراجعة المناهج التعليمية وخاصة كتب اللغة العربية والتربية الوطنية والتربية الدينية والتاريخ والجغرافيا بجميع المراحل التعليمية المختلفة. وأضاف أنه تم تطوير 40 كتابا وتأليف 21 كتابا جديدا لجميع المراحل التعليمية.

وأضاف أنه تمإعداد الدليل المرجعى فى القيم والأخلاق والمواطنة لجميع المراحل الدراسية وتضمين مفاهيم مكارم الأخلاق والمواطنة ونبذ العنف وعدم التحرش أو العنف ضد المرأة فى كل المراحل الدراسية فى الكتب المتعلقة بالموضوع وإعداد وثيقة للأنشطة التربوية بأنواعها المختلفة.

أ ش أ