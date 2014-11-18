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ضبط 14 من عناصر الإخوان المتهمين في أحداث الشغب بالمنيا

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ضبط 14 من عناصر الإخوان المتهمين في أحداث الشغب بالمنيا ضبط 14 من عناصر الإخوان المتهمين في أحداث الشغب بالمنيا

مظاهرات الإخوان – أرشيفية

ألقت أجهزة الامن اليوم الثلاثاء ، القبض على 14 إرهابيًا لتورطهم في اقتحام المنشآت الشرطية والعامة خلال أحداث العنف التي شهدتها المحافظة عقب فض اعتصام رابعة التظاهر دون تصريح .

تلقى اللواء أسامة متولى مدير امن المنيا إخطارا من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى بالمديرية ، بالقبض على 9 إرهابيين لمخالفتهم قانون التظاهر والتحريض على العنف ، كما تمكنت من القبض على متهم آخر بمغاغة والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 800 لسنة 2013 إدارى مركز مغاغة بشأن اقتحام المركز.

كما تم ضبط متهم بالمنيا مطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 7294 لسنة 2013 إداري قسم المنيا ، بشأن التعدي وتخريب المنشآت الشرطية والحكومية، والقبض على 3 متهمين بمركز ديرمواس والمطلوب ضبطهم وإحضارهم في القضية رقم 3402 لسنة 2013 إداري مركز ديرمواس بشأن اقتحام مجلس المدينة .

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