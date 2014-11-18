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بالصور… تطوير مستشفى ببنى سويف بمشاركة شركة استثمارية برعاية المحافظ

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بالصور… تطوير مستشفى ببنى سويف بمشاركة شركة استثمارية برعاية المحافظ بالصور… تطوير مستشفى ببنى سويف بمشاركة شركة استثمارية برعاية المحافظ

شدد المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف على ضرورة تطوير المنظومة الصحية ، ليحصل المواطن علي الرعاية الصحية الأساسية والمتكاملة باعتبارها احدي الدعائم الرئيسية للمجتمع ، مع ضرورة تفعيل الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص لتحمل المسؤولية الاجتماعية ومواجهة التحديات الجديدة التي تعترض المجتمع ودعم عملية تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، في ظل سعي الكثير من الكيانات الاقتصادية إلى احتلال موقع متميز على خارطة المسؤولية الاجتماعية .

جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمستشفى شرق النيل مستشفى 24 سرير بالحي الثالث بمدينة بني سويف الجديدة ، حيث رافقه مهندس خالد بدوي الرئيس التنفيذي لمجموعات تيتان للأسمنت و الدكتورأحمد أنور وكيل وزارة الصحة ، ورئيس جهاز مدينة بني سويف المهندس عادل النجار .

وذلك في إطار البدء في تطوير وتجديد المستشفى واستئناف الخدمة بها ، بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين مديرية الصحة ومجموعة تيتان عن قيام المجموعة بتجهيز المستشفى والعمل على اعادة تشغيلها من خلال تمويل أعمال التجهيزات بمبلغ 5 ملايين جنيه لتزويد المستشفى بكافة إحتياجاتها من الأجهزة والمعدات الطبية ووسائل الأمان والأثاث وغيرها.

تفقد المحافظ الدورين الأول والثاني بالمستشفى ، حيث تفقد غرف الاستقبال والعيادات الخارجية والمعامل وغرفة العمليات وغرف كشف الجراحة والعظام والجلدية والتناسلية والصيدلية وعنابر الأقسام الداخلية ، مشدداً على سرعة إنجاز التجديد والتطوير للمستشفى ، بحيث يتم الافتتاح واستقبال المواطنين في أقرب وقت  وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة والمعمرة .

ومن جانبه أِشار أنور إلى أن المستشفى تم إنشاؤه بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في 27يوليو2002م  وذلك بمعرفة مديرية الشئون الصحية ببني سويف،وتم تحويلها إلى وحدة طب أسرة عام 2009م ، وتخدم مدينة بني سويف الجديدة ومجلس قروي بياض العرب .

 

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