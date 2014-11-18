بالصور… تطوير مستشفى ببنى سويف بمشاركة شركة استثمارية برعاية المحافظ

شدد المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف على ضرورة تطوير المنظومة الصحية ، ليحصل المواطن علي الرعاية الصحية الأساسية والمتكاملة باعتبارها احدي الدعائم الرئيسية للمجتمع ، مع ضرورة تفعيل الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص لتحمل المسؤولية الاجتماعية ومواجهة التحديات الجديدة التي تعترض المجتمع ودعم عملية تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، في ظل سعي الكثير من الكيانات الاقتصادية إلى احتلال موقع متميز على خارطة المسؤولية الاجتماعية .

جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمستشفى شرق النيل مستشفى 24 سرير بالحي الثالث بمدينة بني سويف الجديدة ، حيث رافقه مهندس خالد بدوي الرئيس التنفيذي لمجموعات تيتان مصر للأسمنت و الدكتورأحمد أنور وكيل وزارة الصحة ، ورئيس جهاز مدينة بني سويف المهندس عادل النجار .

وذلك في إطار البدء في تطوير وتجديد المستشفى واستئناف الخدمة بها ، بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين مديرية الصحة ومجموعة تيتان عن قيام المجموعة بتجهيز المستشفى والعمل على اعادة تشغيلها من خلال تمويل أعمال التجهيزات بمبلغ 5 ملايين جنيه لتزويد المستشفى بكافة إحتياجاتها من الأجهزة والمعدات الطبية ووسائل الأمان والأثاث وغيرها.

تفقد المحافظ الدورين الأول والثاني بالمستشفى ، حيث تفقد غرف الاستقبال والعيادات الخارجية والمعامل وغرفة العمليات وغرف كشف الجراحة والعظام والجلدية والتناسلية والصيدلية وعنابر الأقسام الداخلية ، مشدداً على سرعة إنجاز التجديد والتطوير للمستشفى ، بحيث يتم الافتتاح واستقبال المواطنين في أقرب وقت وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة والمعمرة .

ومن جانبه أِشار أنور إلى أن المستشفى تم إنشاؤه بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في 27يوليو2002م وذلك بمعرفة مديرية الشئون الصحية ببني سويف،وتم تحويلها إلى وحدة طب أسرة عام 2009م ، وتخدم مدينة بني سويف الجديدة ومجلس قروي بياض العرب .