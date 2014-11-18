بالصور .. ضبط 120 قضية مرافق خلال حملة مكبرة بأسيوط

تمكن ضباط شرطة المرافق باسيوط بالتنسيق مع ضباط مباحث التموين ، من ضبط 120 قضية مرافق متنوعة خلال حملة امنية مكبرة بوارع مدينة اسيوط في إطار خطة المديرية لإعادة الانضباط للشارع وتكثيف التواجد الأمني ومكافحة الجريمة بشتى صورها وتفعيل الأداء الأمني لإحكام الرقابة ضبط كافة أوجه الخروج على نظام وقوانين التنظيم وأعمال البيع دون ترخيص والتأكيد على عودة الاستقرار للحياة اليومية للمواطن .

ففى مجال ضبط قضايا المرافق تم ضبط عدد (120) قضية بيانها على النحو التالي (4) إزالة فرش خضار و (30) مضبوطات مختلفة (موازين ـ كراسي ـ ترابيزات ) و(21) ازالة تنده قماش وخشب حديد (5) إدارة منشأة بدون ترخيص و(2) بائع متجول و(2) نظافة عامة و(31) ازالة حاجز حديدى و اسمنتى و (9) رفع عربة خشب يد وكارو وفتارين و (13) أشغال طريق و(5) ازالة كابول جزارة .